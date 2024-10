Das Steam Next Fest 2024 hält wieder zahlreiche Demos für euch zum Ausprobieren bereit. Auch Spirit of the North 2 von Infuse Studio lädt euch zu einem magischen Abenteuer in eine Welt ein, die durch den finsteren Schamanen Grimnir ihrer Freude und Magie beraubt wurde.

In Spirit of the North 2 übernehmen wir erneut die Rolle eines Fuchses. Dieser begibt sich auf eine epische Reise, um die Korruption zu vertreiben und die alten Kräfte der Tierwächter wiederherzustellen. Unterstützung erhalten wir hierbei von einem treuen Raben, mit dem wir gemeinsam über schneebedeckte Berge reisen und alte Krypten voller Rätsel erkunden.

Um voran zu kommen, können wir verschiedene Fähigkeiten für unseren Fuchs freischalten. Einige davon können wir bereits in der Demo ausprobieren machen, während wir erste Gebiete erkunden. Diese erstrahlen dank der Unreal Engine 5 in neuer Magie.

Spirit of the North 2 gibt euch außerdem Raum für eine persönliche Note. So könnt ihr den Fuchs eurem Fuchs machen, indem ihr ihn nach euren Wünschen gestalten könnt.

Noch mehr Spirit of the North

Falls euch der erste Einblick in Spirit of the North 2 nicht reicht, hält Infuse Studio eine gute Nachricht für euch bereit. Am dem 17. Oktober ist der erste Teil zu einem Rabatt von 90 Prozent erhältlich. So erhaltet ihr neben dem kostenlosen Einblick in den kommenden Titel auch eine kostengünstige Erfahrung in den Vorgänger.

Spirit of the North 2 baut allem Anschein nach die Vorzüge seines Vorgängers in Hinsicht auf Grafik und Atmosphäre weiter aus. Die Demo wird zeigen, ob Infuse Studio auch Kritikpunkte wie eine ungenaue Steuerung und zu einfach gestaltete Rätsel verbessert hat. So stellt die Demo eine optimale Gelegenheit dar, um sich Feedback von der Community einzuholen.



Spirit of the North 2 soll zu einem bisher unbekannten Zeitpunkt für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Welche Titel das Steam Next Fest noch für euch bereit hält, verraten wir in der folgenden Meldung .