Der langerwartete Release von Goat Simulator 3 für PlayStation 4 und Xbox One ist endlich da. Die kultige Simulation von Coffee Stain Publishing und Coffee Stain North bietet Fans jede Menge verrückte Features und zusätzlichen Content, um Chaos auf der Insel San Angora zu stiften. Damit erfüllt Coffee Stain den Wunsch vieler Fans, die sich auf noch mehr Ziegen-Action auf älteren Konsolen freuen.

Seit dem gestrigen 24. Oktober steht Goat Simulator 3 zum Download auf PS4 und Xbox One bereit, inklusive des ersten großen DLCs Multiverse of Nonsense. Diese Erweiterung bringt noch mehr Humor und abgefahrene Inhalte in das Spiel und erweitert die Spielwelt. Spieler können nun im lokalen Splitscreen-Modus zu zweit oder online mit einem Freund als Team von destruktiven Ziegen durch San Angora ziehen.

Cross-Ownership und Mehrgenerationen-Zugang

Goat Simulator 3 ist speziell darauf ausgerichtet, Fans eine nahtlose Erfahrung über Konsolengenerationen hinweg zu bieten. Besitzer der PS5- oder Xbox Series X|S-Version des Spiels erhalten kostenlosen Zugriff auf das Spiel und die Multiverse DLC-Inhalte auf PS4 oder Xbox One. Diese Cross-Ownership-Funktion ermöglicht es Fans, ihre Ziegenabenteuer nahtlos zwischen neuen und älteren Konsolen zu genießen. Leider steht das zuvor angekündigte Cross-Save-Feature zwischen Xbox One und Xbox Series X|S noch nicht zur Verfügung, doch das Entwicklerteam arbeitet an einer baldigen Integration.

Key Features des Goat Simulator 3

Spieler können aus über 350 verschiedenen Anpassungsoptionen wählen, um ihre Ziegen im Goat Simulator 3 einzigartig zu gestalten. Dazu gehören alternative Ziegen-Skins oder spezielle „Goat Gears“ mit einzigartigen Fähigkeiten. Zusätzlich sorgen sieben Minispiele wie Prop Hunt, Hoofball und The Floor Is Lava für noch mehr Spaß im Koop-Modus.

In der offenen Spielwelt San Angora gibt es keine festgelegten Regeln. Spieler können Quests absolvieren, Geheimnisse und Sammelobjekte entdecken oder einfach nur in der Gegend herumalbern und Chaos verbreiten. Damit ist der Schauplatz des Goat Simulator 3 der perfekte Spielplatz für jeden, der sich kreativ austoben möchte. Neben dem Basisinhalt sind alle bisherigen kostenlosen Updates, darunter das Oster-, Sommer- und Feiertags-Update, bereits im Paket der letzten Konsolengeneration enthalten. Weitere Updates sind ebenfalls in Planung.

Zusätzlich zum gestrigen Launch geben Coffee Stain an, dass die Remastered-Version des Originalspiels ab dem 7. November verfügbar sein wird. Wer die Ziegenwelt entdecken will, kann Goat Simulator 3 auf zahlreichen Plattformen erleben, darunter Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, Game Pass, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS und Android. Noch mehr Ziegenwahnsinn findet ihr in der Übersicht.