Blizzard Entertainment feierte gestern Abend in einem dreistündigen Livestream das 30. Jubiläum der Warcraft-Reihe. Während des Streams ging das Unternehmen nicht nur auf die Neuerungen der Reihe ein. Das Team nutzte auch die Gelegenheit, um seiner Community für die langjährige Unterstützung zu danken.

Warcraft I und II Remastered: Die Anfänge in neuem Glanz

Die Remastered-Versionen von „Warcraft: Orcs & Humans“ und „Warcraft II“ lassen die ersten Schlachten zwischen Menschen und Orcs in modernisierter Form neu aufleben. Spieler haben die Möglichkeit, zwischen klassischer und überarbeiteter Grafik zu wechseln und mit der überarbeiteten Steuerung für ein verbessertes Erlebnis zu sorgen. Besonders spannend ist, dass „Warcraft II“ seinen Mehrspielermodus zurückbringt und benutzerdefinierte Karten aus dem Originalspiel vollständig unterstützt.

Warcraft III: Reforged – Ein neues Update

Auch „Warcraft III: Reforged“ wurde durch das Jubiläums-Update aufgewertet. Der neue Patch verbessert die Lichteffekte, bringt HD-Assets und eine optimierte Benutzeroberfläche. Spieler können zwischen klassischen und hochauflösenden Assets wechseln und ihre Hotkeys individuell anpassen. Die überarbeitete Rangliste ermöglicht es, sich in einem modernen Format mit anderen Spielern zu messen.

World of Warcraft: „The War Within“ und Classic-Inhalte

Die neue Erweiterung „The War Within“ für „World of Warcraft“ bringt frische Abenteuer und neue Gebiete wie die Sireneninsel, auf der Spieler eine Epilog-Questreihe verfolgen können. Die Goblinstadt Lorenhall, die durch politische Konflikte geprägt ist, wird zur Kulisse für den neuen Dungeon „Operation: Schleuse“ und den Schlachtzug „Befreiung von Lorenhall“.

Für WoW-Classic-Spieler gibt es ebenfalls Neuigkeiten: Neben der Veröffentlichung von „Cataclysm Classic“ wird 2025 „Mists of Pandaria Classic“ erscheinen. Außerdem startet eine spezielle Jubiläumsedition von Classic mit neuen Realms, die die frühen Phasen des Spiels aufleben lassen.

Warcraft Rumble und Community-Belohnungen

„Warcraft Rumble“ feiert sein erstes Jahr mit täglichen Belohnungen und führt die neuen spielbaren Doppelanführer wie Sylvanas Windläufer ein, die zwischen Horde und Untoten wechseln kann. Die Beta-Version für den PC startet im Dezember, sodass Spieler erstmals am Rechner in das chaotische Gameplay eintauchen können. Community-Mitglieder können außerdem exklusive Belohnungen zu den Games freischalten, indem sie Twitch- und TikTok-Streams des Franchise anschauen.

Hearthstone und das StarCraft-Crossover

Im Januar 2025 erwartet „Hearthstone“-Fans eine besondere Erweiterung mit „StarCraft“-Charakteren. Zerg, Protoss und Terraner bringen mit ihren jeweiligen Helden – Sarah Kerrigan, Artanis und Jim Raynor – frische Spielmechaniken ins Spiel. Außerdem erhält der Arena-Modus erstmals seit 10 Jahren ein umfangreiches Update. Die Arena wird nun in zwei Modi aufgeteilt: eine kürzere Arena und die „Untergrundarena“, die Spielern nach einer Niederlage die Möglichkeit bietet, ihr Deck zu verändern.

Diablo IV: „Vessel of Hatred“-Update und die Verbindung zu Warcraft

Blizzard zieht in „Diablo IV“ Parallelen zur Warcraft-Welt, insbesondere durch das „Vessel of Hatred“-Update, das die düstere Atmosphäre und die komplexe Charakterentwicklung in Azeroth widerspiegelt. Diablo-Fans erwartet eine intensive Reise durch dunkle Geschichten, die einige Gemeinsamkeiten mit der Kriegsgeschichte von Warcraft aufweisen.

Weitere Details zu dem Warcraft-Jubiläums-Stream findet ihr auf der offiziellen Website. In der folgenden Übersicht haben wir weitere Informationen zum Franchise für euch.