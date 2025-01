Ein Jahr ist vergangen und Valve krönt mit den Steam Awards 2024 die beliebtesten Titel der vergangenen zwölf Monate. Wie im jeden Jahr wurden die Sieger der jeweiligen Kategorien am am 31. Dezember bekannt gegeben. In diesem Jahr sicherte sich „Black Myth: Wukong“ den prestigeträchtigen Titel „Spiel des Jahres“.

Die Nominierungsphase für die Steam Awards 2024 begann am 27. November und endete am 4. Dezember 2024. In diesem Zeitraum konnten Steam-Nutzer ihre Favoriten in verschiedenen Kategorien vorschlagen. Die offizielle Bekanntgabe der Nominierten erfolgte am 17. Dezember. Anschließend hatten die Spieler vom 19. Dezember bis zum 31. Dezember 2024 Zeit, ihre Stimmen für die nominierten Spiele abzugeben. Die Sieger wurden schließlich am 31. Dezember 2024 gekürt.

Kategorien und Gewinner der Steam Awards 2024

In der folgenden Liste stellen wir euch die einzelnen Kategorien der Steam Awards 2024 vor und nennen euch die jeweiligen Gewinner. Außerdem nennen wir euch die dazugehörigen Nominierten.

Spiel des Jahres: Gewinner: Black Myth: Wukong Weitere Nominierte: Balatro, Helldivers 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Warhammer 40,000: Space Marine 2.



Gewinner: Black Myth: Wukong VR-Spiel des Jahres: Gewinner: Metro Awakening VR Weitere Nominierte: Blade and Sorcery, Davigo, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, Maestro.



Werk der Liebe: Gewinner: Elden Ring Nominiert waren: Baldur’s Gate 3, Dota 2, No Man’s Sky, Stardew Valley.



Besser mit Freunden: Gewinner: Helldivers 2 Weitere Nominierte: Palworld, Satisfactory, Sons of the Forest, Warhammer 40,000: Space Marine 2.



Herausragender visueller Stil: Gewinner: Silent Hill 2 Weitere Nominierte: Hades II, Metaphor: ReFantazio, Neva, Nine Sols.



Innovativstes Gameplay: Gewinner: Liar’s Bar Weitere Nominierte: Balatro, Helldivers 2, Satisfactory, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.



Bestes Spiel, in dem Sie schlecht sind: Gewinner: Black Myth: Wukong Nominiert waren: Dragon Ball: Sparking! Zero, The Finals, Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Tekken 8.



Bester Soundtrack: Gewinner: Red Dead Redemption Weitere Nominierte: Fate/stay night Remastered, Frostpunk 2, Horizon Forbidden West: Complete Edition, Silent Hill 2.



Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story: Gewinner: Black Myth: Wukong Nominiert waren: Final Fantasy XVI, Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Mouthwashing, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.



Zurücklehnen und Entspannen: Gewinner: Farming Simulator 25 Weitere Nominierte: House Flipper 2, Tiny Glade, TCG Card Shop Simulator, Webfishing.



Bestes Spiel auf dem Steam Deck: Gewinner: God of War Ragnarök Nominiert waren: Balatro, Deep Rock Galactic: Survivor, Hades II, Warhammer 40,000: Rogue Trader.



Erfolg von „Black Myth: Wukong“

Besonders hervorzuheben ist der große Erfolg von Black Myth: Wukong, das nicht nur den Titel „Spiel des Jahres“ gewann, sondern auch in zwei weiteren Kategorien siegte: „Bestes Spiel, in dem Sie schlecht sind“ und „Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story“. Dieses breite Spektrum an Auszeichnungen unterstreicht die Vielseitigkeit und Beliebtheit des Spiels bei der Community. Vor allem kommt die Gaming-Community dem Titel entgegen, nachdem es an den Game Awards weniger erfolgsversprechend für das Action Adventure zuging. Weitere Einblicke dazu findet ihr hier.

Ehrliche Repräsentation nach vergangenen Steam Awards

Die Steam Awards 2023 wurden von Kontroversen überschattet. Troll-Voting beeinflusste die Ergebnisse: „Red Dead Redemption 2“ gewann „Werk der Liebe“, obwohl es seit Jahren keine Updates mehr erhielt. Viele sahen dies als Protest gegen die Vernachlässigung von „Red Dead Online“. Auch „Starfield“ erhielt den Preis für „Innovativstes Gameplay“, was angesichts gemischter Kritiken fraglich erschien. Solche Entscheidungen führten zu Diskussionen über die Integrität der Abstimmung und die Notwendigkeit für transparentere Verfahren in Zukunft. Dazu lest ihr mehr in der folgenden Meldung.

Steam Awards

Mit den Steam Awards 2024 scheint Valve jedoch erfolgreich das Vertrauen der Community zurückgewonnen zu haben. Die diesjährigen Gewinner wurden weitgehend positiv aufgenommen und spiegeln die Meinungen der Mehrheit besser wider. Noch mehr zu der Preisverleihung findet ihr hier.