Die Temperaturen werden heißer und wir präsentieren euch die heißesten News des letzten Monats! Seid dabei, wenn wir euch die Gamers Top Artikel des Monats Juni 2022 präsentieren.

Wolfenstein: The New Order gratis im Epic Games Store

Veröffentlicht am: 04. Juni 2022

Ein Highlight bei den Epic Games Store Gratis Spielen im Juni war definitiv Wolfenstein: The New Order. Der vor-vorletzte Tei der Reihe schickt B.J. Blazkowicz erneut auf Nazijagd in einer dystopischen Dieselpunkigen Alternativwelt. Der knackige Schwierigkeitsgrad, futuristische Waffen, die brutale Inszenierung der Schlachlevels sowie die absurd witzige, aber gut geschriebene intensive Story sind die Kennzeichen der Videospielreihe, die so alt wie die Industrie selbst ist. The New Order von 2014 gilt dabei als einer der besten Teile. Wieso genau könnt ihr in unserer Meldung von Anfang Juni nachlesen.

Veröffentlicht am 05. Juni 2022

Auch wenn viele mit den Inhaltsupdates und vor allem ihrer Regelmäßigkeit in WoW Shadowlands unzufrieden waren, so wurde der Release des kleinen aber inhaltsvollen Patches 9.2.5 mit breiter Zustimmung angenommen. Neben einigen neuen Questlines, grafischen und optischen Verbesserungen sowie allerlei Fehlerbehebungen war der Start der Season 4 das Highlight des Inhaltsupdates. Alle weiteren Patchnotes könnt ihr im Artikel nachlesen.

Electronic Arts kündigt Dragon Age: Dreadwolf an

Veröffentlicht am 06. Juni 2022

Um den Namen des nächsten Dragon Age Teils von BioWare wurde ein großes Geheimnis gemacht. Ein paar erste Bilder und ein kurzer Story-Trailer, mehr wussten wir nicht über das Spiel. Dann enthüllten die Entwickler aber, dass Dragon Age 3 Dreadwolf heißen soll und nach dem gleichnamigen Schurken benannt ist, gegen den wir, leider nicht vor 2023, ins Feld ziehen werden. Was sonst über den nächsten Fantasy-Action-Hit von EA bekannt ist, lest ihr hier nach.

Erwartet uns der God of War Ragnarök Release noch diesen Herbst?

Veröffentlicht am 11. Juni 2022

Wie vor jedem großen Release gibt es zahlreiche Gerüchte um das Veröffentlichungsdatum. Bei God of War zweitem Teil Ragnarök überschlugen sich gefühlt die Meldungen. Einige Insider vermuteten einen Release des PlayStation Blockbusters im Herbst dieses Jahres. Sollten sie recht behalten? Wie man genau auf den Termin kam, könnt ihr hier nochmal nachlesen.

Pures Metal! – Gameplay Trailer zum futuristischen Roguelike Morbid Metal enthüllt

Veröffentlicht am 12. Juni 2022

Das Summer Game Fest 2022 brachte so einige Überraschungen und Neuankündigungen mit sich. Das wohl spektakulärste davon ist vielleicht das grafisch wuchtige Action-Hack-and-Slay Morbid Metal. Mechanzüge, Scharen von Gegnern und unglaublich cool inszenierte Schwertkämpfe im futuristischen Asia-Setting zusammen mit einem schnellen Gameplay erwarten uns hoffentlich schon bald auf Steam. Details und weitere Bilder zu Morbid Metal könnt ihr unserem Artikel entnehmen.

Diablo IV: Das ist der Totenbeschwörer

Veröffentlicht am 15. Juni 2022

Fans der Diablo-Reihe kennen den Totenbeschwörer schon lange. Im Juni feierte die Klasse ihren Einzug in die kommende Fortsetzung Diablo IV. Blizzard präsentierte uns im Rahmen dieser Ankündigung nicht nur eine Menge Infos, sondern auch einen neuen Trailer. Lest alles Wissenswerte im originalen Beitrag noch einmal nach.