Roll7 und Private Disivion geben bekannt, dass Rollerdrome nun endlich erhältlich ist. Zur Feier der großen Veröffentlichung gibt es nicht nur einen Launch-Trailer. Entwickler Roll17 veranstaltet ebenfalls eine große Launch-Party in London.

Treibende, elektrische Klänge der 1970er treffen auf knallharte, schwindelerregende Action und kreieren eine Sportart, die Geschick und gutes Zielvermögen erfordert. Wir schreiben das Jahr 2030, die junge Athletin Kara Hassan ist eine Neueinsteigerin im Rollerdrome-Turnier. Eigentlich möchte sie nur die Ranglisten empor klettern und den heißbegehrten Titel für sich beanspruchen. Doch die faulen Tricks eines korrupten Tech-Konzern rücken immer mehr ans Licht und es stellt sich die Frage, inwiefern dieser mit einer immer finsterer werdenden politischen Bewegung zusammen hängt.

Stellt euch mit Kara gemeinsam der Herausforderung des Rollerdrome, legt auf euren Rollerblades krasse Tricks aufs Parkett, während ihr eure Feinde mit einem umfangreichen Waffenarsenal ausschaltet. Je mehr Tricks ihr zeigt, desto mehr Munition habt ihr, um eure Feinde auszuschalten.

Rollerdrome Launch-Party

Wenn ihr euch gerade in London aufhaltet, könnt ihr sogar an einer großen Party zum Release von Rollderdrome teilnehmen. In der Roller Station findet heute Abend nämlich die große Launch-Party namens Enter the Rollerdrome statt. Ab 18 Uhr legen die DJs Electric Dragon und She-Ra ein. Euch erwarten, Speisen, Getränke und eine Menge Skating-Action – zieht also was Bequemes an! Die Skater werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Der Eintritt ist kostenlos.

Rollerdrome ist ab sofort für PC und PlayStation erhältlich. Zum Launch gibt es übrigens einen Rabatt, dessen Symbolik wir in einem weiteren Beitrag aufklären.