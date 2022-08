Please enable JavaScript play-rounded-fill



Behaviour Interactive hat am gestrigen Abend ein neues Kapitel von Dead by Daylight veröffentlicht. In Resident Evil: PROJEKT W könnt ihr erneut in die Rollen bekannter Figuren der Reihe schlüpfen.

Bereits vor einem Jahr hatte Dead by Daylight zwei Figuren aus der beliebten Horror-Reihe von Capcom willkommen geheißen. Das neue Kapitel Resident Evil: PROJEKT W bietet euch nun erneut die Möglichkeit, in das Setting des Franchise zurückzukehren.

Wie während des Livestreams Behaviour Beyond bereits angekündigt worden ist, werden Ada Wong und Rebecca Chambers in der Rolle der Überlebenden den Nebel betreten. Albert Wesker, den Fans vor allem unter seinem Pseudonym Mastermind kennen, wird als Killer verfügbar sein.

Die neuen Figuren könnt ihr auf der überarbeiteten Map Polizeistation Raccoon City ausprobieren.

Quelle: Behaviour

Mit dem Release von Resident Evil: PROJEKT W habt ihr auch Zugriff auf ein neues Set und eine neue Sammlung. Die neue Set-Reihe von PROJEKT W lässt euch zusätzlich zu den bereits verfügbaren Rollen auch in die von Carlos Olivera (verfügbar für Leon S. Kennedy), Sheva Alomar (verfügbar für Jill Valentine) und Hunk (verfügbar für Die Legion) schlüpfen.

Die neue PROJEKT W-Sammlung bietet unter anderem sieben äußerst seltene Outfits. Dazu gehören:

Albert Wesker (S.T.A.R.S.) für Albert Wesker

Film-noir-Detektiv für Leon S. Kennedy

Undercover-Spionage-Outfit für Ada Wong Cowgirl-Outfit für Rebecca Chambers

S.T.A.R.S.-Outfit für Jill Valentine

Cosplay-Jill-Outfit für Feng Min

S.T.A.R.S.-Uniform für Felix Richter

Weitere Infos zu Resident Evil: PROJEKT W findet ihr auf der offiziellen Website.