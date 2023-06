Ursprünglich unter dem Namen Project Magnum angekündigt, nähert sich die Entwicklung von The First Descendant nun langsam ihrem Höhepunkt. Auf dem Xbox Extended Showcase präsentierte Entwickler Nexon kürzlich neues Gameplay und verkündete eine bevorstehende Open Beta.

The First Descendant vereint geschickt Elemente eines Third-Person-Shooters mit einem Action-Rollenspiel und ermöglicht es euch, in die Haut des namensgebenden Descendants zu schlüpfen. Diese tapferen Helden tragen die Verantwortung für das Überleben der gesamten Menschheit und stellen sich mutig den gefährlichen Alien-Invasoren namens Vulgus entgegen.

Nun zeigte Nexon einen frischen Blick auf das grafisch beeindruckende The First Descendant, welches mithilfe der Unreal Engine 5 entsteht. Mit einem von 13 verschiedenen Charakteren stürzt ihr euch in die actiongeladenen und vor Effekten nur so sprühenden Gefechte. Dabei hat jeder Charakter verfügen jeweils eigene Fähigkeiten, die von mächtigen Schilden bis hin zu magischen Zauberkräften reichen. Vom 22. bis zum 28. August 2023, also parallel zur gamescom 2023, kann jeder den Koop-Shooter selbst ausprobieren. Dabei kann man sogar plattformübergreifend mit Freunden auf der Playstation oder Xbobx und dem PC spielen. Ein tolles Feature, das für einen Koop-Shooter ein großer Vorteil ist.

Euch anmelden für die Beta könnt ihr über die offizielle Spielwebseite mithilfe eurer E-Mail. Spieler auf Steam können einen Zugriff über die Produktseite anfordern. Die Vollversion von The First Descendant soll dann irgendwann im vierten Quartal 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X | S erscheinen.