Am vergangenen Wochenende fand wieder die PLAY! Interactive Gaming Convention 2024 in unserem heimischen Trier statt. Diese Gelegenheit konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen und schauten nun zum dritten Mal in Folge vorbei. Was sich die Veranstalter in diesem Jahr einfallen ließen, verraten wir euch im folgenden Artikel.

Bühnenprogramm & Stände

Die PLAY! Interactive Gaming Convention 2024 in Trier bot ein spannendes Programm mit einer breiten Palette an Aktivitäten und Auftritten. Im Mittelpunkt standen beliebte Content Creator und Gaming-Experten wie SmashLunatic, TheJoCraft und der erfahrene Moderator Ryorg, die sich mit der Community über ihre Erfahrungen austauschten und exklusive Einblicke in ihre Arbeit gaben.

Soulhikers

Musikalisch sorgten die Soulhikers mit Gaming-Soundtracks und die Jazz-Band Endgegner, die bekannte Videospielmelodien in einzigartigen Jazz-Arrangements präsentierten, für eine fesselnde Atmosphäre. Die Musikacts brachten eine neue Dynamik in das Event und boten Besuchern die Möglichkeit, Gaming-Kultur auf eine akustische Weise zu erleben.

Auch zahlreiche Künstler und Bastler zeigten ihre Fertigkeiten und stellten ihre Talente zur Schau. Mit ein wenig Kleingeld in der Tasche konnten sich Interessierte ihre liebsten Schmuckstücke mit nach Hause nehmen.

Gaming für alle

Natürlich hatte die PLAY! Con wieder verschiedene Gaming-Bereiche zu bieten. So konnten Interessierte nicht nur in die Welt von großen Titeln wie Minecraft eintauchen. Auch verschiedene Indie-Titel standen wieder zum Ausprobieren bereit.

So hatten wir beispielsweise die Möglichkeit, in die Welt von Hiernoymus einzutauchen. Das Action Adventure von Rhenus Vina Musica zeichnet sich durch seine Kombination aus historischer Genauigkeit und gezieltem Einsatz von Fantasy aus. Zum Einsatz kommen verschiedene historische Waffen sowie magische Gegenstände, mit deren Hilfe wir beispielsweise magische Wesen als Helfer im Kampf einsetzen können. Ihr könnt den Titel hier auf eure Wunschliste setzen.

Wer auf Rogue-Lite im Pirate-Flair steht, kommt bei Pirate Escape von JayFi Arts auf seine Kosten. Hier überfallen wir mit unserem Piratenschiff Handelsschiffe, während uns die Marine im Nacken sitzt. Nach jeder abgeschlossenen Welle können wir neue Crew-Mitglieder und Items auswählen, um uns gegen die nächste Runde zu wappnen. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann dem Titel auf Steam folgen.

Speedruns & Content Creator

Der E-Sports-Bereich war ein weiteres Highlight der Veranstaltung. Hier trugen Teilnehmer spannende Turniere in Titeln wie EA Sports FC 25, Super Smash Bros. Ultimate, und Rocket League aus, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Gamer begeisterten. Für Fans von Speedruns traten Profis wie Lockuman, Leys3r, Neonmotte auf, die beeindruckende Leistungen bei beliebten Spielen zeigten und ihre Fähigkeiten live demonstrierten.

Lockuman und Neonmotte beim Zocken von Cuphead Leys3r auf der Tanzmatte, um einen Boss von Grand Poo World 3 zu schlagen

Besonders spannend war das Gespräch mit den Saarlooters. Dabei handelt es sich um einen gemeinnützigen Verein aus dem Saarland, der jedes Jahr einen 24-stündigen Livestream abhält, um wir wohltätige Zwecke Spenden einzunehmen. Seit der Gründung im Jahr 2019 hat der Verein mehr als 21.000 Euro einnehmen können – Chapeau! Auf der PLAY! hatten die Saarloters einen kleinen Stand aufgebaut, bei dem Interessierte an einem Nerd-Quiz teilnehmen und verschiedene Goodies absahnen konnten.

Cosplay – Eine kreative Leidenschaft

Natürlich spielte auch Cosplay wieder eine große Rolle auf der PLAY! Con. So schlüpften nicht nur zahlreiche Besuchende wieder in die Rolle ihrer liebsten Figuren. Auch professionelle Cosplayer fanden sich ein, um am ersten Rheinland-Pfalz Vorentscheid der Cosplay Performance Meisterschaft Deutschland teilzunehmen. Dieser wurde in Form eines actionreichen Showcase ausgetragen, bei dem es nicht nur auf die mit Liebe gestalteten Kostüme ankam. Auch die eine kreative Performance stand im Fokus. Das dreiköpfige Jurorenteam entschied darüber, wer zum großen Finale auf die Leipziger Buchmesse 2025 fahren darf.

Insgesamt bot die PLAY! Convention ein Erlebnis, das verschiedene Aspekte der Gaming-Kultur abdeckte und die Vielfalt dieser Community feierte. Weitere Details gibt es auf der offiziellen Website. Wie es uns im vergangenen Jahr gefallen hat, könnt ihr der folgenden Meldung entnehmen.