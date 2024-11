Ab dem 19. November dürfen sich PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder über eine umfangreiche Erweiterung des Spielekatalogs freuen. Zu den Highlights zählen hochkarätige Titel wie Grand Theft Auto V, Dying Light 2: Stay Human und Like a Dragon: Ishin!, die für PS4 und PS5 verfügbar sein werden. Auch Fans von Rennspielen und Simulationen kommen mit Titeln wie MotoGP 24 und dem Add-on Die Sims 4 Inselleben auf ihre Kosten.

Neuzugänge im PlayStation Plus Extra- und Premium-Katalog

Die November-Erweiterung enthält insgesamt elf Titel, die unterschiedliche Genres abdecken und das Angebot für PS4 und PS5-Nutzer bereichern. Spieler können sich auf packende Erlebnisse in Chivalry 2 oder lustige Multiplayer-Matches in Overcooked! All You Can Eat freuen. Auch Action- und Survival-Fans kommen mit Clash: Artifacts of Chaos und Killer Frequency voll auf ihre Kosten. Ein besonderes Highlight ist Synapse, das exklusiv für PlayStation VR2 Premium-Nutzer zur Verfügung steht und eine intensive VR-Erfahrung verspricht.

Klassiker-Katalog mit Kult-Hits für PlayStation Plus Premium

Zusätzlich zu den neuen PS4- und PS5-Spielen erweitert PlayStation den Klassiker-Katalog im Premium-Abonnement mit ikonischen Titeln aus früheren Konsolengenerationen. Mit Blood Omen: Legacy of Kain (PS1), Blood Omen 2 (PS2) und den legendären Resistance-Teilen für PS3 können Fans nostalgische Hits neu erleben und die Wurzeln der PlayStation-Geschichte erforschen. Diese Klassiker stehen ausschließlich Premium-Abonnenten zur Verfügung und bieten Spielern die Möglichkeit, die legendären Geschichten und Spielmechaniken erneut zu genießen.

Quelle: PlayStation Blog

PlayStation Plus – Flexible Tarifoptionen für jeden Bedarf

PlayStation Plus bietet verschiedene Tarifmodelle: Essential, Extra und Premium, die von monatlichen Gratis-Spielen bis hin zu umfangreichen Spielekatalogen und exklusiven Klassikern reichen. Premium-Nutzer erhalten darüber hinaus Zugriff auf Cloud-Streaming und exklusive Testversionen. Die verschiedenen Optionen bieten Gamern die Flexibilität, ihren Service passend zu ihrem Budget und ihren Vorlieben zu wählen.

Für alle PlayStation Plus-Mitglieder gibt es bis Ende November weiterhin die monatlichen Titel Ghostwire: Tokyo, HOT WHEELS UNLEASHED 2 – Turbocharged und DEATH NOTE Killer Within. Mit dieser starken Auswahl an Spielen sorgt PlayStation Plus auch in diesem Monat für zahlreiche Spielstunden. Weitere Einblicke in den Katalog gibt es in der folgenden Übersicht. Weitere Details gibt es im PlayStation Blog.