Für alle diejenigen, die den neusten Open-World Kracher von Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla schon mal ausprobieren wollten, aber nicht sicher waren, ob sie mit dem 100 Stunden Koloss fertig werden, ist jetzt der perfekte Augenblick. Nur dieses Wochenende dürft ihr nämlich den Wikinger-Epos in Videospielform komplett gratis ausprobieren! Eine gute Option, um die Wartezeit auf die Behebung der Performance Probleme von Elden Ring zu überbrücken.

Ein Wochenende mit Wikingern in Valhalla verbringen!

Der Zeitraum für diese besondere Aktion von Ubisoft ist natürlich nicht zufällig. Das AC Valhalla Gratis Wochenende dient gewissermaßen auch als eine kleine Promo-Aktion, für die bald erscheinende Ragnarök-Erweiterung. Diese kommt am 10. März auf alle Plattformen und bietet dutzende weitere Spielstunden mit dem Göttervater Odin im Zwergenreich Svartalfheim.

Die neue Erweiterung wird das schon riesige Hauptspiel um eine neue Kampagne, neue Gegner, Waffen und weitere Aufgaben erweitern.

Wenn ihr pünktlich zu Ragnarök mit AC Valhalla einsteigen wollt, aber nicht sicher seit, ob es wirklich was für euch ist, könnt ihr vom 24. bis 28. Februar das Hauptspiel komplett kostenlos ausprobieren. Solltet ihr euch danach für einen Kauf entscheiden, übernehmt ihr natürlich auch jeglichen Fortschritt. Um euch am Wochenende auf Wikinger-Raubzug nach England zu begeben, benötigt ihr auf den PlayStation Konsolen allerdings ein PS Plus-Abo und auf der Xbox eine Live Gold-Mitgliedschaft. Für PC-Spieler per Ubisoft Play fallen wie immer keine weiteren Abo-Dienste an.

Spielt Assassin's Creed Valhalla vom 24. bis 28. Februar KOSTENLOS. Nutzt die Möglichkeit, um in die Rolle des legendären Wikingerkriegers Eivor zu schlüpfen und euch auf den Weg nach Valhalla zu machen. pic.twitter.com/Epq2ezqrtW — Assassins Creed GSA (@Assassins_GSA) February 22, 2022

Solche Aktionen gibt es für größere Spiele immer wieder und dienen auch als eine kleine, zeitlich beschränkte Gratis Demo-Version für unentschlossene Spieler/Käufer. Mit dem neusten Patch 1.5 ist das Spiel auch so genießbar und komplett wie noch nie. Ebenso auch durch einen vor kurzem aufgespielten Gratis-DLC, der die Stories von Eivor in Valhalla und Kassandras in Odyssey miteinander verbindet und in beiden Spielen zahlreiche neue Inhalte mit sich bringt. Ein perfekter Einstiegszeitpunkt für Assassinen-Fans also! Falls es euch doch zu den älteren Assassin’s Creed Teilen hinzieht, ist jetzt die beste Chance diese mit der Ezio-Collection nochmals zu erleben.