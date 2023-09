Please enable JavaScript play-rounded-fill



Im letzten Monat sorgte die Gamescom für ganz schönen Wirbel in der Gaming-Welt. Aber auch abseits davon ist ganz schön was passiert. Eure heißesten Themen fassen wir euch in den Gamers Top Artikeln des Monats zusammen.

Witziger Realm-Wechsel: Ein Glitch sorgt bei Diablo IV für Aufruhr

Veröffentlicht am 2. August

Manche Glitches und Bugs können beim Zocken ganz schön nerven. Doch hin und wieder können sie doch ganz nützlich sein. Das zeigt auch ein Glitch, der Anfang August in Diablo IV für ganz schönen Wirbel sorgte. Was der kann bzw. konnte, erklären wir euch im Beitrag.

Ende in Sicht: GamerBrother verlässt Joyn

Veröffentlicht am 6. August

Es ziehen Veränderungen in der Gaming-Szene auf. Nachdem bereits einige andere die Streaming-Plattform Twitch den Rücken gekehrt haben, verkündet nun auch GamingBrother seinen Abschied. Ende des Jahres wird er dort nicht mehr zu finden sein. Alle Details findet ihr hier.

Was genau löst den Hype um Baldur’s Gate 3 aus?

Veröffentlicht am 7. August

Die gefeierte RPG-Schmiede Larian hat mit Baldur’s Gate 3 einen erneuten, gewaltigen Hit gelandet. Aber warum genau ist der Titel so erfolgreich? Was hat das Game, das die anderen nicht haben? Dem gehen wir in der folgenden Meldung genauer auf den Grund.

Wann kommt Baldur’s Gate 3 auf die Xbox?

Veröffentlicht am 7. August

Die Xbox Series S sorgt für einige Bauchschmerzen bei den Entwicklerstudios. Schließlich ist sie etwas schwächer als die Series X, was eine Spielveröffentlichung auf beiden Plattformen komplizierter gestaltet.

Auch Larian hatte damit zu kämpfen. Dazu findet alles in der entsprechenden Meldung.

Auch wenn andere gehen – Reved bleibt auf Twitch

Veröffentlicht am 8. August

Auch wenn sich Twitch mittlerweile als die Streaming-Plattform etabliert hat, rücken andere Seiten der Amazon-Tochter auf die Pelle. Dazu gehört Kick. Die Plattform hat bereits einige Content-Creator abgeworben, doch manche bleiben Twitch treu.

EliasN97 – Wohin geht er?

Veröffentlicht am 10. August

Auch Content-Creator EliasN97 droht die beliebte Streaming-Plattform Twitch zu verlassen und auf Joyn umzusiedeln. Doch CEO Daniel Clancy versucht das zu verhindern. Lest mehr dazu in der Meldung.

Konkurrenz für Diablo: Das ist Titan Quest 2

Veröffentlicht am 12. August

Während des THQ Nordic Digital Showcase wurde Titan Quest 2 enthüllt. Die Mischung aus mythologischen Gegnern und flexiblem RPG-Gameplay sollen für großen Gameplay-Spaß sorgen. Eine ausführliche Vorstellung gibt es im entsprechenden Beitrag.

Schick & kinderleicht zu bedienen – Das sind die Nanoleaf Shapes Ultra Black Hexagons

Überschrift 14. August

Auch das Auge zockt mit! Wer in edler Kulisse in die nächste Gaming-Session einsteigen möchte, sollte sich die Nanoleaf Shapes Ultra Black Hexagons ansehen. Wir haben die edle Deko für euch getestet.

Dreiste Verschwiegenheit: PS Plus wird teurer

Veröffentlicht am 31. August

Wie gewohnt hat Sony Ende August die neuen Titel des PlayStation Plus-Abos angekündigt. Was man allerdings elegant unter den Tisch kehren wollte, war die drastische Preissteigerung des Abonnements. Wir nennen euch die Details hier.

Los geht’s! One Piece startet auf Netflix durch

Veröffentlicht am 31. August

Lange haben die Fans weltweit auf den Launch der Netflix-Adaption von One Piece gewartet. Seit über einer Woche ist die Serie endlich da – und ist wider mancher Erwartungen ein wahrer Erfolg geworden.

Den finalen Trailer und andere Infos findet ihr hier.

Das waren die Gamers Top Artikel des Monats August 2023. Wie immer danken wir euch für euer großes Interesse und freuen uns auf ein Wiedersehen Ende September! Was ihr im Juli spannend fandet, findet ihr hier.