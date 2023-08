Please enable JavaScript play-rounded-fill



Der vergangene Monat war in der Gaming-Welt eine echte Achterbahnfahrt der Emotionen. Was genau euch umgetrieben hat, verraten wir in unseren Gamers Top Artikeln des Monats Juli 2023.

Schluss mit der Produktion: Daedalic entwickelt keine Spiele mehr

Veröffentlicht am 1. Juli

Eine traurige Meldung erreichte die Gaming-Welt gleich zu Monatsbeginn. Daedalic hatte in einer Pressemitteilung verkündet, dass man keine eigenen Spiele mehr entwickeln werde. Stattdessen werde man sich gänzlich auf die Rolle des Publishers konzentrieren. Schade! Zwar schien Lord of the Rings: Gollum der entscheidende Todesstoß für diese Entscheidung gewesen zu sein, doch spielten auch andere Faktoren mit rein, wie ihr hier nachlesen könnt.

Sea Shantys & Kaperfahrten – Assassin’s Creed Black Flag kehrt zurück

Veröffentlicht am 3. Juli

Während der Status von Skull & Bones noch immer unklar ist, sticht Ubisoft wieder in beliebtere Gewässer vor. So wird der Entwicklungsstandort in Singapur mit einem Remaster des beliebten Games Assassin’s Creed Black Flag beauftragt. Dazu könnt ihr alles in der originalen Meldung nachlesen.

Gönnt euch was! Alles über Pausen & Goodies bei Diablo IV

Veröffentlicht am 10. & 11. Juli

Wenn ein heiß erwartetes Spiel wie Diablo IV erscheint, möchte man am liebsten die ganze Freizeit in dem Titel versenken. Warum auch die Entwickler hin und wieder eine Pause empfehlen, verraten wir euch hier.

Außerdem gibt’s bei Amazon Prime Gaming eine coole Pferderüstung für das Fantasy-RPG. Wie ihr rankommt, verraten wir in dieser Meldung.

Das Ende eines Krimis: Microsoft gewinnt vor Gericht

Veröffentlicht am 12. Juli

Die amerikanische FTC war gegen Microsoft vor Gericht gezogen, um die Übernahme von Activision Blizzard zu verhindern. Doch die kalifornische Richterin gab der Xbox-Mutter Recht und erklärte die Klage für unzulässig. Der Übernahme sollte also nichts mehr im Weg stehen. Alle Details findet ihr in der entsprechenden Meldung.

Need for Speed: Most Wanted – Kehrt das Rennspiel zurück?

Veröffentlicht am 13. Juli

Need for Speed: Most Wanted gehört wohl ohne Frage zu einen der beliebtesten Titeln der Reihe. Ein Remaster wäre damit ein wahrgewordener Traum vieler Fans. Nun hat ein kürzlich abgesetzter Tweet Gründe zum hoffen gegeben, dass wir uns im nächsten Jahr auf eine Neuauflage freuen können. Erfahrt mehr in der originalen Meldung.

Remaster oder Director’s Cut? The Last of Us Part II erhält ein Upgrade

Veröffentlicht am 14. Juli

Nachdem es lange Zeit Spekulationen gegeben hatte, verplapperte sich der Komponist der Reihe in einem Interview. The Last of Us Part II wird auf jeden Fall in einer neuen Version veröffentlicht. Um was genau es sich dabei handelt, werden wir wohl in naher Zukunft erfahren. Alles Wichtige dazu lest ihr hier.

Spielen im Schlaf – Pokémon Sleep ist jetzt erhältlich

Veröffentlicht am 19. Juli

Wenn ihr auch große Pokémon-Fans seid, wollt ihr vielleicht auch 24 Stunden am Tag mit euren liebsten Taschenmonstern verbringen. Wie ihr jetzt auch die Nacht mit ihnen verbringen könnt, zeigt euch das neuste Mobile-Game Pokémon Sleep. Dazu erfahrt ihr alles in der Meldung auf Gzones.

Nichts für Landratten: Der neue Trailer von One Piece

Veröffentlicht am 24. Juli

Der neue Trailer von One Piece gab erste Einblicke auf die actionreichen Herausforderungen der Strohhutpiraten. Außerdem wurden weitere bekannte Figuren und Fanlieblinge des Animes bzw. Mangas gezeigt. Den neusten Clip der Netflix-Liveaction-Adaption haben wir hier für euch.

Die Blutsauger sind zurück! Der erste Trailer von Castlevania Nocturne

Veröffentlicht am 29. Juli

Vom finsteren Mittelalter springen wir in die französische Revolution! Nach dem Erfolg des ersten Netflix-Animes kehrt die ikonische Vampiraction mit Castlevania Nocturne zurück. Protagonist in dieser Serie ist Fanliebling Richter Belmont. Weitere Details und den Trailer zeigen wir euch in der entsprechenden Meldung.

Das waren unsere Gamers Top Artikel des Monats Juli 2023. Die anderen Highlights des Jahres findet ihr in der folgenden Übersicht! Wir sehen uns im September wieder zu unserer Zusammenfassung vom August.