Der Herbst ist endgültig in Deutschland angekommen. Die Bäume verlieren ihre hübsch gefärbten Blätter und die Temperaturen sind um einiges nach unten gerutscht. Zum Glück sorgen eure heißesten Themen für etwas Aufwärmung. Im Folgenden fassen wir euch die Gamers Top Artikel des Monats Oktober 2023 zusammen.

Quelle: Ubisoft

Nach der Flaute geht’s weiter: Die Zukunft der Marvel Games

Veröffentlicht am 2. Oktober

Ein Dataminer hat Anfang Oktober darüber berichtet, dass sich Marvel über die finanziellen Misserfolge seiner Reihe bewusst sei. Dazu zählen leider auch die bei der Community beliebten Titel Midnight Suns und Guardians of the Galaxy. Doch trotz dieser Flaute schaut man optimistisch in die Zukunft und möchte seine Energie in die kommenden zwei Projekte stecken.

Assassin’s Creed Mirage: Uneinigkeiten über die Wertungen

Veröffentlicht am 5. Oktober

Assassin’s Creed Mirage sollte die Rückkehr zum schmerzlich vermissten Stealth-Gameplay markieren. Doch trotz dieser Änderungen spaltete der neuste Teil der Assassinen-Reihe die Fachpresse. Denn trotz der Stealth- und Parcours-Elemente mangelte es dem Titel an wichtigen Innovationen. Dazu könnt ihr hier mehr erfahren.

Ein schauriges Timing: Der Release von Silent Hill: Ascension

Veröffentlicht am 6. Oktober

Wie könnte man den Release eines Horror-Games besonders gut feiern? Indem man es an Halloween veröffentlicht! Genvid und Konami hatten Anfang Oktober bekannt gegeben, dass Silent Hill: Ascension in der Halloween-Nacht weltweit erscheinen werde. Fans können seitdem täglich über die Ereignisse einer wöchentlich erscheinenden Episode abstimmen. Wie das funktioniert, erläutern wir hier.

Sie kommt! Alle Infos zur PlayStation 5 Slim

Veröffentlicht am 11. Oktober

Quelle: PlayStation

Zwei Jahre sind bereits seit dem Verkaufsstart der neusten Sony-Konsole vergangen. Doch neben einem digitalen und physischen Modell gab es keine Infos zu weiteren Konsolenversionen. Das änderte sich zur Mitte des Oktobers mit der Ankündigung der PlayStation 5 Slim. Die Features dieser abgespeckten Variante stellen wir euch in der originalen Meldung vor.

Grafik-Upgrade bei Star Wars Jedi: Survivor

Veröffentlicht am 13. Oktober

Star Wars Jedi: Survivor hatte zum Release mit einigen Performance-Problemen zu kämpfen. EA und Respawn arbeiten seit der Veröffentlichung jedoch an diesen Problemen und veröffentlichten in diesem Zusammenhang einen Patch, der sich um die Grafik des Titels kümmert. Die Infos zum Patch gibt’s hier.

Endlich! Microsofts Übernahme von Activision Blizzard ist abgewickelt

Veröffentlicht am 16. Oktober

Über ein Jahr übersäht mit Verhandlungen, Schlammschlachten und Zitterpartien haben Mitte Oktober endlich ein Ende gefunden. Activision Blizzard gehört nun offiziell zu Microsoft. Diese Einverleibung geht mit einigen personellen Veränderungen einher, wie wir euch im entsprechenden Beitrag berichten.

Endgültige Entwarnung: Call of Duty bleibt auf PlayStation-Konsolen

Veröffentlicht am 18. Oktober

Seitdem Microsofts Übernahmepläne von Activision Blizzard bekannt gewesen sind, sorgten sich PlayStation-Gamer über den Verbleib von Call of Duty. Würde die beliebte Shooter-Reihe jetzt Xbox-exklusiv werden? Nein, Phil Spencer stellte ein für alle Mal klar, dass dies nicht der Fall sein werde.

Bild der Protagonistin von Assassin’s Creed: Codename Red geleakt

Veröffentlicht am 23. Oktober

Mit dem Japan-Setting in Assassin’s Creed: Codename Red erfüllt Ubisoft seiner Community einen lang gehegten Traum. Allzu viele Einblicke hatte es zu dem Titel noch nicht gegeben. Doch Anfang Oktober hatte man auf LinkedIn versehentlich ein Bild der Protagonistin geleaked. Lest dazu mehr in der entsprechenden Meldung.

Ungeduldige Community: Die Xbox-Version von Baldur’s Gate 3 erscheint noch dieses Jahr

Veröffentlicht am 23. Oktober

Quelle: Larian Studios

Dass es noch keine Xbox-Version von Baldur’s Gate 3 gibt, scheint vielen Community-Mitgliedern gegen den Strich zu gehen. Dabei hatte Entwickler Larian mehrfach über die entsprechenden Entwicklungsprobleme gesprochen und versichert, dass die Version noch in diesem Jahr erscheinen werde. Als die Community noch weiter Stunk machte, sprach man schließlich ein Machtwort.

Cities: Skylines 2 – Gratis Packs zur Entschuldigung

Veröffentlicht am 30. Oktober

Quelle: Paradox

Der Release-Auftakt von Cities: Skylines 2 dürfte in breiten Teilen der Community für Spielfrust gesorgt haben. Denn die Performance des Städtebausimulators blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Um die aufgebrachte Stimmung der Fans etwas zu entschärfen, gab man Ende Oktober die kostenlose Veröffentlichung von mehreren Packs mit über 2.500 Assets bekannt. Lest da zu mehr hier.

Das waren unsere Gamers Top Artikel des Monats Oktober 2023! Wir danken euch für das rege Interesse und hoffen, dass ihr auch im nächsten Monat wieder vorbei schaut!