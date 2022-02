Die Gamers Top Artikel des Monats rücken weiter voran. Wir schauen nun auf die letzten Highlights des Jahres 2021 zurück. Welche News euch im Dezember begeistert haben, verraten wir euch jetzt.

Große Zukunftspläne für Cyberpunk 2077

Veröffentlicht am 1. Dezember 2021

Vieles musste CD Projects Action-RPG Cyberpunk einstecken. Unfertig, verbuggt und auf den alten Konsolen nicht spielbar lauteten die Vorwürfe der Presse und Community. Linderung verschaffte da eine Ankündigung der Entwickler, dass sie ihr Premium-Projekt nicht fallen lassen wollen und weiter mit Bugfixes und großen Updates und zusätzlichen Inhalten noch über die Jahre versorgen wollen. Konkreteres dazu gab es im Dezember in Form eines Finanzberichts. Was genau dabei rauskam und CD Project Red für Cyberpunk und sogar Witcher 3 plant, erfahrt ihr in unserem Artikel.

AC Odyssey: An diesem Wochenende gratis

Veröffentlicht am 8. Dezember

Quelle: Ubisoft

Eine kostenlose Zeitreise in das Antike Griechenland ermöglichte Ubisoft vom 16. bis zum 19. Dezember. Wer Assassin’s Creed Odyssey noch nicht gespielt hatte, konnte es an diesem Wochenende nachholen. Als Kassandra oder Alexios bricht der Spieler zu einer sagenumwobenen Reise durch die einzelnen Stadtstaaten Griechenlands auf und legt dabei ein erstaunliches Stück Familiengeschichte frei. Weitere Infos findet ihr im originalen Beitrag.

God of War für PC: Neuer Trailer veröffentlicht

Veröffentlicht am 9. Dezember

Kratos, der gefürchtete Gott des Krieges und sein Sohn Jung-… Atreus tragen ihre gemeinsamen Kämpfe seit Kurzem auf dem PC aus. Im Dezember veröffentlichte PlayStation einen neuen Trailer zum Abenteuer in der nordischen Sagenwelt. Der originale Beitrag erwartet euch hier.

Total War: Warhammer 3 Kampagnen Karte vorgestellt

Veröffentlicht am 16. Dezember 2021

Creative Assambly

Vor dem Release am 17. Februar 2022 stellte Entwickler Creative Assambly die neuen Inhalte und Fraktionen in regelmäßigen Updates vor. So auch mit der verbesserten und nochmals hübscher designten Kampagnenkarte, auf der sich so einiges in Total War Warhammer 3 abspielen wird. In unserem Artikel dazu haben wir die interessantesten Neuerungen für euch aufgelistet sowie das Entwicklervideo verlinkt.

Far Cry 6: Der Danny Trejo DLC ist da!

Veröffentlicht am 19. Dezember 2021

Playstation inside

Zum Release am 06. Oktober 2022 strotzte der First-Person-Shooter Far Cry 6 schon mit Inhalten. Regelmäßig haut Entwickler Ubisoft aber trotzdem neue Missionen und Mini-DLCs raus, sodass ja keine Langeweile auf dem karibischen Yara aufkommt. So auch am 19. Dezember, als die sehr besondere Cross-Over Mission, Dani & Danny Vs Everybody veröffentlicht wurde. In dieser könnt ihr euch mit niemand geringerem als dem legendären Danny Trejo alias Machete persönlich zusammen in den Kampf stürzen! In unserer Vorschau haben wir für euch genauer zusammengefasst, auf welche abgefahrene Duo-Action ihr euch freuen dürft.

Kena: Bridge of Spirits – Knuffige Weihnachten kommen

Veröffentlicht am 20. Dezember

Ember Lab konnte mit seinem Debüt-Spiel Kena: Bridge of Spirits nicht nur mit einer beeindruckenden Grafik und einer berührenden Geschichte überzeugen. Auch die knuffigen Rots zauberten jedem Spieler ein Lächeln ins Gesicht. Mit Patch 1.4 erhielten die zauberhaften Waldgeister neue Hütchen im Festtagsdesign.

Chernobylite: Die Geisterstadt kommt

Veröffentlicht am 21. Dezember

Drei Tage vor Heiligabend erschien ein neues Inhaltsupdate für den Horror-Survival-Titel Chernobylite. Die Geisterstadt gewährt ausgiebige Erkundungstouren in das verlassene Pripyat. Dank der 3D-Scantechnologie erhält das Geisterstädtchen ein authentisches Flair, das Spielern erlaubt an reale Schauplätze zu reisen. Mit dem DLC erschien gleichzeitig das kostenpflichtige Frost-Skinpack mit neuen Waffenskins. Findet dazu mehr in der originalen Meldung heraus.

Veröffentlicht am 21. Dezember

Trailer zu Diablo II Resurrected

Im finalen Quartalsupdate des Jahres 2021 präsentierte uns Blizzard die Grafik des kommenden Fantasy-RPGs Diablo IV. In dem umfangreichen Bericht sprachen die Entwickler von visuellen Anpassungsmöglichkeiten, Lichteffekten und dem fertigkeitsabhängigen Tod. Details dazu gibt es in unserem ausführlichen Bericht.



Disco Elysium – The Final Cut: Physische Version nun vorbestellbar

Veröffentlicht am 22. Dezember

Disco Elysium

Bis die physische Version von Disco Elysium – The Final Cut erscheint, dauert es zwar noch eine Weile. Doch die Vorbestellungen laufen bereits seit dem 22. Dezember. Diese werden über den Online-Store iam8bit koordiniert. Die physische Version enthält neben dem Basisspiel auch ein DIN A2-Poster und den Downloadcode für ein Artbook. Mehr dazu findet ihr hier.

Diablo-likes Hack’n Slash-RPG Undezember kommt für PC UND Mobile

Veröffentlicht am 22. Dezember 2021

line games

Bis zum Erscheinen von Diablo IV dauert es noch ein Weilchen. Wie perfekt sich die Zeit mit ebenso guten Hack’n Slash-RPGs zu vertreiben. Ein solches ist das für iOS und Android und sogar PC veröffentlichte Undezember. In unserer Vorschau auf Gzones haben wir die Besonderheiten von Undecember und seinen perfekten Mix aus PvP und PvE Solo-Inhalten zusammengefasst. Die Story ist zwar alt bekannter Fantasy-Standard-Kram, doch die Grafik, das Gameplay und Belohnungssystem sowie einige einzigartig und toll umgesetzte neue Mechaniken lassen sich wirklich sehen.

Final Fantasy XVI: Durch Pandemie gehemmt

Veröffentlicht am 27. Dezember

Final Fantasy XVI

Die weltweite Corona-Pandemie bringt die Gaming-Industrie nach wie vor ins Stocken. Das gilt auch für Square Enix und die Entwickler von Final Fantasy XVI. Producer Naoki Yoshida teilte an jenem Dezembertag mit, dass man in 2021 keine neuen Informationen zu dem kommenden Adventure teilen könne. Allerdings stellte er ein neues Update für dieses Frühjahr in Aussicht. Bis zur großen Verkündung könnt ihr euch unsere Zusammenfassung nochmal durchlesen.

Sonic the Hedgehog: So sieht das LEGO-Modell aus

Veröffentlicht am 27. Dezember

Quelle: SEGA

Sonic the Hedgehog feierte im letzten Jahr sein 30. Jubiläum. Nicht nur SEGA wusste dieses Jubiläum zu schätzen. Auch viele Fans teilten weltweit ihre Liebe zu dem blauen Igel. Die galt auch für toastergrl, einer Nutzerin von LEGO Ideas. Ihr Konzept der Green Hill Zone wurde von LEGO aufgenommen und in einem Set verewigt. Allerdings sah dies nicht ganz so aus wie der originale Entwurf…

Elden Ring: Hidetaka Miyazaki wird das RPG nicht spielen

Veröffentlicht am 30. Dezember

Der gewaltige Fantasy-Epos Elden Ring sorgt schon seit Langem für große Vorfreude. Auch wenn Hidetaka Miyazaki diese teilt, wird er den Titel trotzdem nicht spielen. Als Entwickler sei er zu nah an dem Spiel und könnte es nicht mit einem „frischen Gefühl“ genießen. Darüber hinaus verrät er, warum wir keine Ringe ausrüsten werden können.

Mit diesen 13 Artikeln konnten wir insgesamt wieder über 160.000 Personen erreichen! Wir danken euch, unserer lieben Community, sehr für euer Interesse und eure aktive Beteiligung. In Kürze verraten wir euch, was euch im Januar des neuen Jahres am meisten interessiert hat! Mit Mega-Deals, Ankündigungen und unerwarteten News, gab es da eine Menge!