Der Dezember 2024 brachte spannende News, bahnbrechende Entwicklungen und emotionale Wendepunkte für die Gaming-Welt. Von unerwarteten Abschieden bis zu aufregenden Ankündigungen – hier sind die Gamers Top Artikel des Monats Dezember 2024.

Eine neue Ära für The Witcher: Ciri wird Protagonistin in Teil 4

Veröffentlicht am 13. Dezember

Mit der Ankündigung von Ciri als Hauptfigur in The Witcher 4 beginnt ein aufregendes neues Kapitel. Fans dürfen sich auf neue Abenteuer freuen, die tief in die Geschichte und Herausforderungen der Hexer-Welt eintauchen. Welche Herausforderungen und Abenteuer auf die Spieler warten, erfahrt ihr hier.

Twitch-Streamerin Reved zieht sich aus den sozialen Medien zurück

Veröffentlicht am 3. Dezember

Die beliebte Streamerin Reved überrascht ihre Fans mit einem Rückzug aus den sozialen Medien. Ihre Entscheidung wirft viele Fragen auf, insbesondere in Bezug auf den Druck, der auf Influencer lastet. Was hinter ihrer Entscheidung steckt und wie die Community reagiert, lest ihr hier.

Das Ende einer Ära: GameStop schließt seine Filialen in Deutschland

Veröffentlicht am 3. Dezember

GameStop gibt das Aus für seine deutschen Filialen bekannt. Diese Nachricht markiert einen bedeutenden Wandel in der Gaming-Industrie und wirft die Frage auf, wie stationärer Handel künftig aussehen wird. Was das für die Gaming-Community bedeutet und welche Alternativen bleiben, erfahrt ihr hier.

XDefiant: Ubisoft verabschiedet sich von Free-to-Play-Shooter

Veröffentlicht am 4. Dezember

Ubisoft stoppt die Entwicklung von XDefiant und verabschiedet sich von seinem ambitionierten Free-to-Play-Projekt. Die Entscheidung zeigt, wie schwierig es ist, sich in einem umkämpften Markt zu behaupten. Warum dieser Schritt erfolgte und was das bedeutet, erfahrt ihr hier.

Fallout: Die Dreharbeiten zu Staffel 2 haben begonnen

Veröffentlicht am 6. Dezember

Brotherhood of Steel

Die Fallout-Serie geht in die nächste Runde! Staffel 2 verspricht neue Abenteuer in der postapokalyptischen Welt und tiefergehende Charakterentwicklungen. Was wir bisher wissen und warum Fans so gespannt sind, erfahrt ihr hier.

Die Game Awards 2024: Das sind die Sieger des Abends

Veröffentlicht am 13. Dezember

Die Game Awards 2024 waren voller Überraschungen und großer Momente. Neben spannenden Enthüllungen und emotionalen Reden sorgten einige unerwartete Gewinner für Aufsehen. Welche Spiele und Studios die begehrten Preise abräumten, erfahrt ihr hier.

Witcher 4 bekommt Gwent: Geralt’s liebster Zeitvertreib kehrt zurück

Veröffentlicht am 17. Dezember

Das beliebte Kartenspiel Gwent wird ein integraler Bestandteil von Witcher 4. Es soll auf völlig neue Weise ins Spiel integriert werden, um taktischen Tiefgang zu gewährleisten. Wie es ins Gameplay integriert wird, erfahrt ihr hier.

Borderlands 4: Gearbox will humorvolle Ausrichtung ändern

Veröffentlicht am 17. Dezember

Gearbox plant, den Humor von Borderlands 4 anzupassen. Dabei geht es darum, das Spiel moderner und relevanter zu gestalten, ohne seinen einzigartigen Charme zu verlieren. Was das für die Atmosphäre des Spiels bedeutet, erfahrt ihr hier.

Skull & Bones: So soll Year 2 aussehen

Veröffentlicht am 19. Dezember

Ubisoft enthüllt Pläne für das zweite Jahr von Skull & Bones. Mit einer Vielzahl an neuen Inhalten und Features sollen Spieler motiviert werden, tiefer in die Welt der Piraterie einzutauchen. Details dazu gibt es hier.

Intergalactic: The Heretic Prophet – Naughty Dog stellt neues Franchise vor

Veröffentlicht am 13. Dezember

Naughty Dog wagt sich an ein brandneues Franchise. Intergalactic: The Heretic Prophet verspricht ein episches Abenteuer im Weltraum mit komplexen Charakteren und einer tiefgründigen Story. Alles, was wir bisher wissen, findet ihr hier.

Das waren Gamers Top Artikel des Monats Dezember 2024!