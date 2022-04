Please enable JavaScript



Der Frühling ist da und mit ihm unsere Gamers Top Artikel vom März 2022! Dieses Recap wird magisch, spannend und vor actionreich mit euren beliebtesten Meldungen des vergangenen Monats!

Marvel’s Guardians of the Galaxy kommt für den Xbox Game Pass!

Veröffentlicht am 01. März 2022

Der Xbox Game Pass hat sich innerhalb von nur einigen Jahren zur ersten Adresse, wenn es um unkomplizierte Spieleabos und eine große Spiele-Mediathek geht, gemausert. Durch Triple-A Titel und Einkäufe wie zuletzt Guardians of the Galaxy steigt die Beliebtheit und Relevanz natürlich noch mehr. Was ansonsten der Game-Pass im März so neues mit sich brachte und worauf ihr euch mit dem spacigen, story-lastigen Action-Adventure von Square Enix freuen dürft, verraten wir euch im kompletten Artikel.

Amazon Game Studios

Mit Patch 1.4 erschien im März ein lang herbeigesehntes und wichtiges Update für Amazons MMORPG New World. Das Spiel steckt seit dem starken Release im Herbst 2021 in einer Krise aus Spielerflaute und Contentdürre sowie immer noch zahlreichen Bugs, Balancingproblemen und fehlerhaften Mechaniken. Was Patch 1.4 alles ausbesserte, erfahrt ihr hier im kompletten Artikel.

Neues Portal Spin-Off-Spiel von Valve erschienen

Veröffentlicht am: 02. März 2022

Steam

Um den Release der hauseigenen Handheld Konsole Steam Deck zu feiern, hat Valve im März eine kleine „Gratis Demo“ dafür veröffentlicht. Das Portal Spin-Off-Aperture Desk Job, das auch per Steam auf dem PC verfügbar ist, bietet kurzweiligen Puzzle-Spaß mit dem Serien- und Entwickler typischen Humor und lauter Easter-Eggs.

Mehr zum witzigen neuen Valve-Titel, welcher ein klein wenig über kein neues Portal oder Half Life 3 hinwegtröstet, findet ihr hier.

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Erster Story-DLC Unvermeidbares Unmaß

Veröffentlicht am 03. März 2022

Owlcat Games

Neben Skyrim und Dragon Age ist Pathfinder eine weitere Größe unter den klassischen westlichen Fantasy-Rollenspielen. In isometrischer Perspektive beschreitet ihr zusammen mit euren Gefährten, die allesamt eine eigene Geschichte haben und Beziehungen zu euch pflegen, zahlreiche Dungeons und eine offene Spielwelt mit Unmengen an Herausforderungen, Quests, Charakteren und Geheimnissen. Was der neuste und erste Story DLC Wrath of the Righteous uns neben der neuen Kampagne und neuen Fähigkeiten sonst noch beschert, erfahrt ihr hier.

Hogwarts Legacy: Neuer Trailer soll bald kommen

Veröffentlicht am 7. März 2022

Quelle: Warner Bros. Games

Fans warteten bereits lange auf Gameplay-Material von Hogwarts Legacy. Am 10. März sollte es endlich, laut einem ehemaligen Mitarbeiter, soweit sein. Doch der State of Play mit dem spannenden Gameplay-Material erschien leider erst eine Woche später.

Lost Judgment: Story-DLC erscheint Ende März

Veröffentlicht am 7. März 2022

SEGA kündigte Anfang März den ersten DLC zu dem Yakuza-Spin-off Lost Judgment an. In The Kaito Files findet sich der Detektiv Maharu Kaito in vier neuen Kapiteln mit seiner Vergangenheit konfrontiert und muss sich mit ihr nun auseinandersetzen.

Soul Hackers 2: Neue Details zur Story

Veröffentlicht am 7. März 2022

Kurz nach der Ankündigung von Soul Hackers 2 präsentierte ATLUS weitere Informationen zu der Handlung des JRPGs. Wird die Welt noch zu retten sein, wenn die wichtigsten Helden bereits nicht mehr leben?

Ab heute Gratis bei Epic Games – Städtebau-Simulation Cities Skylines

Veröffentlicht am 10. März 2022

Epic Games Store

Ein kleines Highlight bei den Epic Games Store Gratis-Spielen im März war der Städte-Aufbausimulator Cities Skylines. Trotz acht Jahre seit dem Release übt das Spiel vor allem im Simulations-Videospiel-Land Deutschland eine unglaubliche Faszination aus. Mikromanagement, sorgfältige Planung und natürlich auch effizientes und gleichzeitig schönes Bauen sind hier gefragt, damit eure Metropole neue Einwohner und Touristen anlockt und weiter gen Himmel wächst. Womit Cities Skylines sonst noch punkten kann, lest ihr hier.

Veröffentlicht am 11. März 2022

Alles neu macht Update 2.0 des spannenden Survival-Adventures Insurmountable. Daedalic Entertainment hat den Entwickler ByteRocker’s Games unter seine Fittiche genommen, was auch im Gameplay große Umstellungen mit sich bringt. Alle Veränderungen findet ihr hier.

