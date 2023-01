Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Warner Bros. Games

Auch wenn 2023 bereits begonnen hat, wollen wir euch natürlich nicht eure News-Highlights des vergangenen Dezembers vorenthalten. Deshalb präsentieren wir euch die Gamers Top Artikel des Monats Dezember 2022. Zombies und Fantasy spielten zum Ende letzten Jahres eine entscheidende Rolle für euch.

Dead Island 2: Showcase & Veröffentlichung in Deutschland

Veröffentlicht am 7. & 14. Dezember

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Deep Silver

Im Dezember sorgte Dambuster Studios mit Dead Island 2 für ordentlich Frust bei seiner Community – besonders in Deutschland. Der Entwickler hatte die Release-Verschiebung des sehnlichst erwarteten Slasher-Titels verkündet. Immerhin gabs es zu Nikolaus einen Showcase mit neuem Gameplay-Material zu sehen. Die nächste Empörungswelle schwappte eine Woche später über, als man bekannt gab, dass Dead Island 2 geschnitten in Deutschland erscheinen werde.

Star Wars Jedi: Survivor verkündet endlich ein Release-Datum

Veröffentlicht am 9. Dezember

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: EA

Zusammen mit der Veröffentlichung des ersten Gameplay-Materials bestätigten EA, Respawn und Lucasfilm Games auch das Release-Datum von Star Wars Jedi: Survivor. Bereits im März können Fans auf ein neues Abenteuer in der Galaxis aufbrechen und die Rolle des erwachsen gewordenen Cal Kestis schlüpfen. Lest dazu in der entsprechenden Meldung.

Choo Choo Charles: Ein schauriger Indie-Hit

Veröffentlicht am 13. Dezember

Two Star Games

Eine Person kann manchmal viel bewirken – zum Beispiel ein Videospiel veröffentlichen, das so skurril ist, dass es einen riesigen Hype auslöst. Das war der Fall von Gavin Eisenbeisz, dem einzigen Mitarbeiter von Two Star Games. Mitte Dezember veröffentlichte das Indie-Studio das schaurige Adventure Choo Choo Charles, das einen riesigen Hype bei Indie-LiebhaberInnen auslöste.

Hogwarts Legacy: Viele Fans brauchen mehr Geduld

Veröffentlicht am 14. Dezember

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Warner Bros. Games

Eigentlich stand der Kurs schon fest auf Release. Doch dann kam am 14. Dezember der Schreck für viele Fans: Hogwarts Legacy werde zwar bereits Anfang Februar erscheinen. Allerdings nur für PC und Current-Gen-Konsolen. Wer an PS4 und Xbox One zockt, muss bis April warten. Wer allerdings an der Nintendo Switch zockt, muss sogar noch bis Juli warten.

Final Fantasy XVI: Von PlayStation 5 & Erwachsen werden

Veröffentlicht am 21. & 28. Dezember

Die Final Fantasy-Reihe zeichnet sich durch einige wiederkehrende Elemente aus. Dazu gehören auch die Chocobos und die Mogry. Obwohl Final Fantasy XVI im Gegensatz zu seinen vorangegangenen Teilen einen deutlich ernsteren Ton anschlägt, werden Fans zumindest auf die Mogry nicht verzichten müssen. Ob das auch für die quietschgelben Chocobos gelten wird?

Darüber hinaus kündigte man an, dass Final Fantasy XVI die volle Power der PlayStation 5 ausreizen soll. Laut Angabe des Produzenten sollen sich Fans von Ladezeiten gänzlich verabschieden können.

Netflix macht dem Account-Sharing ein Ende

Veröffentlicht am 23. Dezember

Sind wir mal ehrlich… viele von uns teilen sich mit Freunden und Familie einen Netflix-Account. Warum auch nicht? Schließlich laden die verschiedenen Nutzerprofile dazu ein. Doch nachdem die MitnutzerInnen nun einen erheblichen Teil der „Kundschaft“ ausmachen, zieht Netflix die Reißleine: In diesem Jahr soll das Passwort- und Account-Sharing ein Ende nehmen.

STALKER 2: Hype um den neuen Gameplay-Trailer

Veröffentlicht am 29. & 30. Dezember

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: CSG Game World

Am 29. Dezember hatte CSG Game World angekündigt, am selben Abend einen neuen Trailer von STALKER 2: Heart of Chornobyl präsentieren zu wollen. Der Trailer sorgte am darauffolgenden Tag für große Begeisterung bei den Fans. Allerdings hatte das ukrainische Entwicklerstudio zu den Feiertagen auch einen schweren Verlust zu verkraften. Ein Entwickler war im Kampf gegen den russischen Invasionskrieg gefallen.

Die Gamers Top Artikel des Monats Dezember 2022 haben insgesamt 154.072 Personen erreicht! Vielen Dank für euer gewaltiges Interesse! Im folgenden Beitrag zeigen wir euch eure Highlights des vergangenen Jahres.