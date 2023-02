Please enable JavaScript play-rounded-fill



Der erste Monat des Jahres ist vorbei, Zeit über eure heißesten Themen zu quatschen! Die Gamers Top Artikel des Monats Januar 2023 stellen euch eure Top 10 vor!

Volles Pfund auf die Hybridkonsole!

Veröffentlicht am 2. Januar

Alkimia Interactive arbeitet seit einiger Zeit an der Entwicklung des Gothic Remake. Zum Jahreswechsel löste das Entwicklerstudio mit einem Foto große Begeisterung bei seiner Community aus. Der Grund dafür war eine abgelichtete Nintendo Switch im Handheld-Modus, auf dessen Bildschirm eine Szene aus dem Fantasy-Game zu sehen war. Seht euch das Bild in der folgenden Meldung an!

Düster, aber nicht wie die dunkle Seite der Macht!

Veröffentlicht am 5. Januar

Wenn man so richtig drüber nachdenkt…. posttraumatische Belastungsstörung nach schrecklichen Kriegsereignissen und der Druck allein für die Zukunft des Jedi Ordens verantwortlich zu sein, sind auch keine heiteren Themen. Dennoch erklärte Schauspieler Cameron Monaghan in einem Interview, dass Star Wars Jedi: Survivor düsterer ausfallen werde als sein Vorgänger. Dies erklärt er wie folgt.

Eine zweite Staffel für einen groß diskutierten zweiten Teil?

Veröffentlicht am 5. Januar

Während The Last of Us bei so ziemlich allen LiebhaberInnen des Genres gut angekommen war, sorgte der zweite Teil für… nennen wir es mal ordentlich Diskussionsstoff zwischen den Fans. Dennoch spricht der Erfolg für The Last of Us Part II. Auch Neil Druckmann und Craig Mazin möchten diesen Erfolg der Fortsetzung für die zweite Staffel der gleichnamigen Serie nutzen, die zur Zeit auf Sky und Wow läuft. Lest mehr dazu hier.

Ein Stripper schlägt sich durch die Apokalypse

Veröffentlicht am 7. Januar

Anfang des neuen Jahres stellte Dambuster Studios einen neuen Slayer von Dead Island 2 vor. Dabei handelt es sich um den Stripper Ryan, der eine enge Verbindung zu seinem Bruder haben scheint. Sein Skillset und erste Eindrücke seiner Stimme bekommen wir in einem kurzen Clip zu sehen.

Ein Bonus für PC-Gamer

Veröffentlicht am 9. Januar 2023

Wer das Remake von Dead Space vorbestellt hatte, erhielt als kleinen Bonus den zweiten Teil dazu. Eigentlich eine tolle Sache. Doch leider mussten wir nach erneuter Recherche und dem Austausch mit der cleveren Community feststellen, dass dieser Deal leider nicht für Deutschland gegolten hatten. Na ja, Spaß hat das Remake trotzdem gemacht!

The Witcher-Figuren machen Lost Ark unsicher!

Veröffentlicht am 11. Januar

Mit einem besonderen Event läuteten Amazon Games und Smilegate RPG das neue Jahr bei Lost Ark ein. Fans konnten sich auf ein Crossover mit The Witcher freuen! Nachdem eine Festivität von einem mysteriösen Wirbelsturm aufgemischt worden war, musstet ihr mit beliebten Figuren des Witcher-Franchise zusammenarbeiten! Dazu erfahrt ihr mehr in dem folgenden Beitrag!

So kann ein Showcase in die Hose gehen!

Veröffentlicht am 14. Januar

Nachdem man die sechste Verschiebung von Skull & Bones bekannt gegeben hatte, sollte ein Showcase die aufgeschäumten Fan-Wogen glätten. Doch dieser Kanonenschuss ging definitiv nach hinten los. Denn statt großer Begeisterung erntete der Gameplay-Showcase heftige Kritik bei der Community. Warum die Fans so reagierten und was genau dieser Livestream zu bieten hatte, erfahrt ihr hier!

Anno 1800 lud zum Showcase ein

Veröffentlicht am 17. Januar

Mehrere Jahre konntet ihr das industrielle Zeitalter nur am PC erleben. Doch schon bald können auch Konsolen-Gamer den Strategiespaß von Anno 1800 erleben. Mitte Januar hatte Ubisoft Mainz einen Livestream angekündigt in dem man die Highlights und das Gameplay der Konsolenversion zeigen wollte. Alle wichtigen Infos des Streams findet ihr hier.

Drama um The Day Before: Wie ein Markenrechtsstreit für Community-Häme sorgt

Veröffentlicht am 25. Januar

Es war eigentlich zu schön um wahr zu sein. The Day Before hätte eigentlich im Frühjahr diesen Jahres erscheinen sollen. Doch Ende Januar gaben die Entwickler an, dass ein Markenrechtsstreit nun für eine Verzögerung für den Release sorgte. Wie sich dann herausstellte, hatte man die Verschiebung schon vorher geplant. Leider konnte auch ein darauf folgender Gameplay-Reveal die schon gekippte Stimmung nicht mehr retten.

Starfield: Goldstatus ist in erreichbarer Nähe

Veröffentlicht am 30. Januar

Wann erscheint Starfield? Eine berechtigte Frage, die sich noch immer nicht beantworten lässt. Immerhin berichten Insider-Stimmen, dass der Goldstatus des Weltraum-Adventures bald erreicht werden könnte. Damit scheint also ein Release in der ersten Jahreshälfte immer noch nicht ausgeschlossen. In der folgenden Meldung berichten wir außerdem darüber, dass ihr nicht zu viel auf fadenscheinige Gerüchte geben solltet.

Mit den Gamers Top Artikeln des Monats Januar 2023 haben 330.917 Personen erreicht! Wir danken euch vielmals für euer Interesse und wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr! Bis zum Best of im Februar!