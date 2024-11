Am 18. November wurden die mit Spannung erwarteten Nominierten für die Game Awards 2024 bekanntgegeben. Die Preisverleihung, die dieses am 12. Dezember im Peacock Theater in Los Angeles stattfindet, würdigt herausragende Leistungen in der Spieleindustrie. Wir geben eine Übersicht zu den diesjährigen Anwärtern auf beliebte Kategorien.

Spiel des Jahres: Gilt ein DLC als eigenes Spiel?

Wie immer stellen die Game Awards unter anderem auch die Frage, welches Game den Titel „Spiel des Jahres“ verdient hat. Die wohl beliebteste Kategorie der Preisverleihung bietet in diesem Jahr allerdings ordentlich Zündstoff. Hier sind die Nominierten:

Den aufmerksamen Lesenden dürfte aufgefallen sein, dass mit Elden Ring: Shadow of the Erdtree ein DLC als „Spiel des Jahres“ nominiert worden ist. Das sorgt innerhalb der Gaming-Community für große Diskussion. Viele empfinden diese Entscheidung als nicht nachvollziehbar und hätten lieber andere Titel anstelle des FromSoftware-Titels gesehen.

Bereits im letzten Jahr gab es eine Debatte um die Nominierten der Game Awards. Denn der beliebte Titel „Dave the Diver“ wurde als bestes Indie-Spiel nominiert, obwohl er per se nicht als Indie-Spiel gilt. Schließlich steckt ein großer Gaming-Konzern hinter der Produktion.

Abseits dieser Debatte gelten die beiden Games „Astro Bot“ und „Final Fantasy VII: Rebirth“ als die Favoriten der diesjährigen Game Awards. Beide sind nämlich in je sieben Kategorien nominiert. Bei „Astro Bot“ gehören unter anderem „Beste Spielregie“ und „Bestes Audio-Design“ dazu. „Final Fantasy VII: Rebirth“ ist unter anderem in den Kategorien „Beste Erzählung“ und „Beste Musik und Bester Soundtrack“ nominiert.

Beste Adaption: Über den Gaming-Bildschirm hinaus

Eine ebenfalls beliebte Kategorie der Game Awards ist „Beste Adaption“. Hier werden Produktionen geehrt, welche die Videospielvorlage originalgetreu und eindrucksvoll umgesetzt haben. Aus diesen Serien setzen sich die diesjährigen Nominierten zusammen:

In dieser Kategorie dürfte die zweite Staffel von Arcane als Favorit gelten. Schließlich ist mit dem Launch der zweiten Staffel ein erneuter Hype um die Serie entstanden. Allerdings dürfte Fallout ein harter Konkurrent sein. Schließlich konnte die Serie mit ihrer Veröffentlichung in diesem Jahr eine gewaltige Community hinter sich versammeln.

Ella Purnell (Lucy)

Die Indie-Highlights der Game Awards 2024

Auch die besten Indie-Games werden in diesem Jahr wieder in zwei Kategorien geehrt. In „Best Independent Game“ ehren die diesjährigen Game Awards die folgenden Titel:

Animal Well

Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Die Kategorie „Best Debut Indie Game“ geht auf die besten Debüttitel eines neu gegründeten Entwicklerstudios ein. Die Game Awards 2024 ehrt hier die folgenden Titel:

Animal Well

Balatro

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

Weitere Kategorien und ihre Nominierten

Neben den Hauptkategorien gibt es zahlreiche weitere Auszeichnungen, die verschiedene Aspekte der Spieleentwicklung würdigen:

Beste Spielregie

Bestes fortlaufendes Spiel

Beste Kunstregie

Bestes Mobile-Spiel

Beste Erzählung

Beste Performance

Beste Musik und Soundtrack

Bestes Audio-Design

Bestes Multiplayer-Spiel

Bestes unabhängiges Spiel

Bestes Debüt-Indie-Spiel

Meisterwartetes Spiel

Bestes Rollenspiel Games for Impact

Bestes Action/Abenteuer-Spiel

Bestes Action-Spiel

Bestes Kampfspiel

Innovation in Barrierefreiheit

Bester Community-Support

Bestes Familienspiel

Bestes Simulations-/Strategiespiel

Bestes Sport-/Rennspiel

Bestes VR-/AR-Spiel

Bestes E-Sport-Spiel

Bester E-Sport-Athlet

Bestes E-Sport-Team

Auf der offiziellen Website können Interessierte wieder für ihre Favoriten abstimmen.

Wann und wo kann man die Game Awards 2024 sehen?

Die Game Awards 2024 werden am 12. Dezember im Peacock Theater in Los Angeles verliehen. Aufgrund der Zeitverschiebung beginnt die Übertragung in Deutschland am 13. Dezember um 01:30 Uhr MEZ. Die Veranstaltung wird live auf verschiedenen Plattformen gestreamt, darunter YouTube, Twitch und Facebook.

Alle Infos zu den Game Awards im letzten Jahr findet ihr in der folgenden Übersicht.