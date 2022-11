Wo ist denn das Jahr plötzlich hin? Erst gestern hatten wir doch noch Februar…? Na ja, schauen wir mal, welche Themen euch im letzten Monats besonders rumgetrieben haben. Hier folgen eure Gamers Top Artikel des Monats Oktober 2022.

Gleich doppelt vertreten: Modern Warfare II

Veröffentlicht am 27. Oktober

Im letzten Monat erschien Call of Duty: Modern Warfare II für PC und Konsolen. Mit dieser erneuten Neuauflage des beliebten Titels versuchte Activision den Verkaufsdämpfer von Call of Duty Vanguard wieder auszugleichen. Dies scheint dem Publisher gelungen zu sein, wie ein Post von PlayStation erklärt. Außerdem warnte Infinity Ward, dass man am Releasetag besser nicht mit den Zeitzonen experimentieren sollte.

Risikolos gewinnen heißt ruhmlos siegen: Der Gameplay-Trailer zu Need for Speed Unbound

Veröffentlicht am 19. Oktober

Ein neuer Gameplay-Trailer von Need for Speed Unbound zeigte euch, dass die Reihe ihrem bekannten Stil treu bleibt. Fette Beats, schicke Wagen und waghalsige Rennen garantieren euch maximalen Spielspaß. Mit Unbound versucht sich EA an einem neuen Grafikstil und lässt die Streetart aufleben. Schaut am besten selbst rein.

Cavill geht, ein Hemsworth kommt: Große Änderungen bei The Witcher

Veröffentlicht am 30. Oktober

Fans der Witcher-Serie mussten Ende Oktober ganz stark sein. Denn Henry Cavill gab bekannt, dass er nach der vierten Staffel von The Witcher nicht mehr in die Rolle des Geralt von Riva zurückkehren wird. Stattdessen wird Liam Hemsworth die Rüstung des Weißen Wolfs übernehmen und sein Talent unter Beweis stellen. Cavills genauen Wortlaut haben wir hier für euch.

Vom Schiffsbruch in den Bürgerkrieg: The Last Oricru

Veröffentlicht am 13. Oktober

Wir hatten euch immer mal wieder von The Last Oricru berichtet. Mitte Oktober ist das actionreiche RPG endlich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen. In dem Titel schlüpft ihr in die Rolle des Schiffsbrüchigen Silver, der auf einem weit entfernten Planeten abgestürzt ist. Die Bevölkerung des Planeten ist in einem tiefen Bürgerkrieg verzwickt, der voller Intrigen steckt. Wir stellen euch den Titel nochmal vor.

Veröffentlicht am 18. Oktober

In der Woche des 18. Oktober wurde uns gleich die doppelte Packung Horror geboten. Am 19. Oktober hatte Konami zu einem Livestream eingeladen und gleich mehrere neue Projekte innerhalb des Silent Hill-Universums angekündigt. Am 21. Oktober startete Capcom am 21. Oktober einen Resident Evil-Livestream und enthüllte einige Updates zum Franchise.

Von Schnellstartern & Frust: Release-Ärger bei God of War Ragnarök

Veröffentlicht am 31. Oktober

Gestern ist das epische Adventure um Kratos und Atreus endlich erschienen. Doch vor zwei Wochen flutete eine gewaltige Spoilerwelle zu God of War Ragnarök das Netz. Ein Geschäft hatte in den USA bereits vorzeitig mit dem Verkauf begonnen, woraufhin zahlreiche Fans ihre Impressionen, Videos und Bilder im Netz teilten. Dazu erfahrt ihr hier mehr.

Partyzeit! Fallout wird 25!

Veröffentlicht am 6. Oktober

Kaum zu glauben, aber das Fallout-Franchise hat mittlerweile ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel. Naaa, fühlt ihr euch schon alt? Bethesda ludt in der Jubiläumswoche zu einigen Events ein und kündigte außerdem neue Inhalte in Fallout 76 an. Einen Überblick dazu erhaltet ihr in der originalen Meldung.

Untote erobern das Gefängnis: So feierte Prison Architect Halloween

Veröffentlicht am 10. Oktober

In extremen Situationen müssen auch verfeindete Gruppen zusammenarbeiten. Das zeigt auch die Undead-Erweiterung von Prison Architect. Insassen und Wärter müssen hier zusammenarbeiten, um eine Ausbreitung der Untoten zu verhindern. Diese erheben sich nicht nur aus ihren Gräbern, sondern beißen auch jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Erfahrt in unserer Meldung, wie ihr euch der neuen Gefahr zur Wehr setzen könnt.

Grausig gute Deals bei Steam, PlayStation und Xbox

Veröffentlicht am 27. Oktober

Horrorfans zelebrieren den gesamten Oktober über den sogenannten Spooktober. In unserer Übersicht präsentierten wir euch einige schaurig gute Deals, mit denen ihr euch vorm heimischen Screen schön gruseln konntet. Auch Gamer an der Nintendo Switch kamen auf ihre Kosten.

Ein Lebenszeichen von Red Dead Online: So gruselt man sich im Wilden Westen

Veröffentlicht am 6. Oktober

Na, wer von euch hätte gedacht, dass Rockstar dem totgeglaubten Red Dead Online nochmal etwas Leben einhaucht? Der Halloween Pass 2 lieferte Möchtegern-Outlaws nochmal eine gehörige Portion Gruselspaß. Alle Features erlebt ihr nochmal hier in der Übersicht.

Mit den Gamers Top Artikeln des Monats Oktober 2022 konnten wir insgesamt 299.830 Personen erreichen! Wow! Wir danken euch vielmals für euer Interesse und heißen euch in wenigen Wochen zu den beliebtesten Artikeln im November willkommen!