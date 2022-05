Please enable JavaScript



Das Jahr schreitet weiter voran und damit auch unsere Gamers Top Artikel des Monats! Wir verraten euch in unserem Rückblick, welche Themen euch besonders interessiert haben! Vor allem eine Ankündigung hat alles überschattet, aber auch ein paar kleine Überraschungen hatte der April zu bieten.

Das ist der neue Playstation Abo-Dienst der Xbox vom Thron stoßen soll!

Veröffentlicht am 02. April

playstation

Im April stellte Playstation seinen neuen, verbesserten und ausgebauten PS-Plus-Abo-Dienst vor. Mehr Modelle, mehr Gratis-Spiele und für Premium-Abonnenten sogar kostenlose Demos und eine Auswahl an Playstation Retro-Games erwarten PS-Jünger schon ab Juni. Was die einzelnen Modelle genau bieten, könnt ihr hier genau nachlesen.

Neues Disney Mobile Game Mirrorverse startet Vorregistrierungskampagne

Veröffentlicht am 03. April

Disney

Mit Disney Mirrorverse startete der Mauskonzern zusammen mit dem Entwicklerstudio Kabam Games die Entwicklung ihres eigenen Hero-MOBAS. Eine Auswahl an unzähligen bekannten Disney- und Pixarcharakteren, einzigartige Fähigkeiten und eine spannende Geschichte erwarten Smartphone-Zocker schon im Juni dieses Jahres. Den Ankündigungstrailer sowie weitere Details zu Disney Mirrorverse findet ihr im vollständigen Gzones Artikel hier.

Geht es in der nächsten WoW-Erweiterung zu den Dracheninseln?

Veröffentlicht am 04. April

Bevor die nächste WoW-Erweiterung Dragonflight offiziell angekündigt wurde, gab es natürlich wie vor jedem großen Addon eine Menge Spekulation über das Szenario, die neue Welt und Story der Erweiterung. Wie richtig diese Spekulationen lagen, lest ihr hier nach.

Elden Ring-Patch 1.03.03 tüftelt am Balancing

Veröffentlicht am 04. April

Bandai Namco

Der fieseste und härteste Boss-Brocken in From Softwares neustem und durch die Decke gehenden Souls-Spiel Elden Ring, trieb so einige Spieler zur Verzweiflung. Noch mehr sogar, als ein Patch am Balancing des Open-World-Rollenspiels rumschraubte und den mächtigen Halbgott des Krieges noch stärker machte, bzw. vorhergehende, versehentliche Abschwächungen wieder rückgängig machte. Was genau noch in Elden Ring-Patch 1.03.03 ausgebessert wurde, lest ihr im Folgenden.

Neues Tomb Raider in Unreal Engine 5 angekündigt!

Veröffentlicht am 05. April

Microsoft

Die Tomb-Raider-Reihe gehört zu den ikonischsten Spieleserien der Videospielgeschichte. Zahlreiche Titel, Neuumsetzungen und Fortsetzungen erhielt die Abenteurerin Lara Croft. Könnte uns schon in naher Zukunft ein neues Spiel in der grandiosen, von der Wirklichkeit kaum zu unterscheidbaren Unreal Engine 5 erwarten? Was Entwickler Crystal Dynamics genau dazu sagt, lest ihr hier nach.

EA verabschiedet sich von Last-Gen-Konsolen

Veröffentlicht am 28. April

Quelle: EA

Die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S sind nun schon eine Weile auf dem Markt. Daher entscheiden sich immer mehr Unternehmen dazu, die PS4 und Xbox One bei der Entwicklung neuer Spiele nicht mehr zu berücksichtigen. Wann genau EA diesen Plan umsetzen möchte, erfahrt ihr im originalen Beitrag.

Evil Dead: The Game wird ungeschnitten erhältlich sein

Veröffentlicht am 25. April

Nachdem bereits Dying Light 2: Stay Human zensiert auf dem deutschen Markt erschienen ist, fürchteten Fans selbiges für Evil Dead: The Game. Dabei lebt das Franchise von den bluten Szenen und dem schrägen Humor! Zum Glück gab es Ende April Entwarnung.

Star Wars: Lucasfilm Games kündigt neues Adventure an

Veröffentlicht am 20. April

Quelle: Warner Bros. Games

Zahlreiche Spiele soll Lucasfilm Games aktuell in der Pipeline haben. Wie wir Ende April erfahren haben, kommt noch eines dazu. Gemeinsam mit Skydance New Media soll nun ein neues Star Wars-Game entstehen. Da beide Unternehmen für ihre Bildgewalt bekannt sind, dürfen wir uns auf ein visuelles Feuerwerk freuen. Lest mehr dazu hier.

Quantum Error: Immersives Gameplay für PS5-Gamer

Veröffentlicht am 13. April

Mitte April konnten wir über den Latest PS5 Podcast spannende Informationen zum Gameplay des kommenden SciFi-Horror-Games Quantum Error erfahren. Der Titel wird die verschiedenen Features des DualSense Wireless Controllers nutzen, um PS5-Gamern ein möglichst realistisches Spielerlebnis liefern zu können. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier.



Demon Slayer: Neuer DLC erscheint im Sommer

Veröffentlicht am 12. April

Quelle: SEGA

Im letzten Herbst feierte Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Honokami Chronicles seinen Release auf PC, PlayStation und Xbox. Für einen neuen DLC wird es also allmählich Zeit. Daher hat SEGA Mitte April eine neue Erweiterung für den Fighter angekündigt. Erfahrt im originalen Beitrag, was euch erwartet.

Saints Row: So viel Freiraum bietet die Personalisierung

Veröffentlicht am 21. April

Quelle: Koch Media

Wie viel Freiraum euch Volition in der Neuauflage von Saints Row bietet, verriet euch Ende April ein neuer Trailer. Im Rahmen eines großen Livestreams sprachen die Entwickler über die vielseitigen Möglichkeiten, die euch das kommende Action-Game liefern wird. In Saints Row könnt ihr sehen was passiert, wenn Need for Speed und Die Sims sich vermischen – und Volition noch eine Schippe oben drauf legt!

Mit diesen Gamers Top Artikeln im April haben wir über 85.000 Personen erreicht! Wir bedanken uns für euer Interesse und eure Leidenschaft für Videospiele. Natürlich werden wir auch in den folgenden Monaten, stets die aktuellsten und spannendsten News für euch raussuchen und aufbereiten. Wie es im Mai weitergeht, werden wir euch schon bald präsentieren. Bis dahin schaut doch mal was der vergangene März zu bieten hatte.