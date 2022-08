Please enable JavaScript play-rounded-fill



Was hat euch im letzten Monat interessiert? Was waren eure Topnews? Das verraten wir euch im Überblick der Gamers Top Artikel des Monats Juli 2022!

Sucker Punch erteilt Abfuhr an zwei der ikonischsten Playstation-Titel

Veröffentlicht am 2. Juli

playstation

Das renomierte Entwicklerstudio Sucker Punch, zuletzt für das Open-World-Meisterwerk Ghost of Tsushima gerühmt, hat zwei seiner ikonischsten Spiele-Reihen eine Absage erteilt. Wieso es in naher Zukunft wohl keine Nachfolger zu InFAMOUS und Sly Cooper geben wird, lest ihr in unserem Artikel nach.

PlayStation Plus Essential: Diese Spiele sind erhältlich

Veröffentlicht am 5. Juli

Quelle: Activision

Das ehemalige PlayStation Plus ist jetzt PlayStation Plus Essential. Dem ursprünglichen Modell folgend, stehen euch mit diesem Abo drei Spiele monatlich zur Verfügung, die ihr kostenlos euerer Bibliothek hinzufügen könnt. Im letzten Monat handelte es sich dabei um Crash Bandicoot 4, The Dark Pictures Anthalogy: Men of Medan und Arcadegeddon. Wir stellen euch die Titel im folgenden Beitrag ausführlicher vor.

Elden Ring Spieler bekommt Geschenkpaket von Entwicklern

Veröffentlicht am 8. Juli

Die Souls-Spiele von From Software sind bekannt für ihre engagierte und lebendige Community. In Elden Ring hat sich wohl keiner einen größeren Namen gemacht als „Let me Solo her“. Ein Spieler, der zu internationalen Berühmtheit durch seine unfassbaren 2.000 Kills des schwersten Bosses Melania gelangt ist. Nun hat @TsuboiKlein von den Entwickler ein überragendes Geschenkpaket, inklusive eines echten Schwertes, als Dank für seine Dienste an der Elden Ring Community bekommen. Was im Präsent sonst noch drin war, lest ihr hier nach.

Erster Trailer zu RoboCop: Rogue City veröffentlicht

Veröffentlicht am 9. Juli

Die Macher des fantastischen lizenzierten Terminator-Spiels haben im Juli ihr neustes Projekt vorgestellt. Publisher Nacon arbeitet zusammen mit MGM an einem RoboCop-Shooter. Was bisher über das Projekt bekannt ist, lest ihr hier nach.

Stray: Physische Edition erscheint im Herbst

Veröffentlicht am 13. Juli

Quelle: Annapurna Interactive

Wohl wenige Indie-Titel wurden in diesem Jahr so heiß erwartet wie Stray von BlueTwelve Studio. Ihr könnt den wunderbaren Katzenspaß nicht nur digital käuflich erwerben. Im nächsten Monat wird es auch eine physische Edition geben, die eure Sammlerherzen höher schlagen lässt. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Resident Evil 2 feiert gewaltigen Meilenstein

Veröffentlicht am 14. Juli

Quelle: Capcom

Über 20 Jahre hat der Horror-Klassiker Resident Evil 2 bereits auf dem Buckel. Doch all die Jahre haben dem Titel nicht geschadet. Stattdessen gehört er nach wie vor zu einem der beliebtesten Spiele seines Genres. Wie Capcom Mitte Juli bekannt gab, wurden bis heute über 10 Millionen Kopien des Spiels veröffentlicht. Wir verraten euch, wie die Zukunftspläne von Capcom aussehen.

Exoprimal: Gemeinsam gegen die Dinos

Veröffentlicht am 19. Juli

Der actionreiche Brawler Exoprimal lässt euch gegen eine gewaltige Masse von Dinosauriern kämpfen. Allerdings müsst ihr euch ihnen nicht allein stellen. Capcom hat Mitte Juli ein Gameplay-Video veröffentlicht, das die Multiplayer-Features des Titels präsentiert. Erfahrt mehr dazu hier.

Nächste Assassins Creed-Spiel offenbar von Ubisoft verschoben

Veröffentlicht am 23. Juli

Ubisoft

Ebenfalls im Juli gab Ubisoft bekannt, die Arbeit an einigen neune Spielen eingestellt zu haben. Darunter, ein bisher unangekündigtes Assassins Creed-Spiel. Ein anderes wurde verschoben. Was genau da los ist, erfahrt ihr hier.

Saints Row: Die erste Viertelstunde Gameplay

Veröffentlicht am 25. Juli

Quelle: Volition

Lange hatten wir auf neues Material von Volition und Saints Row gewartet. Ende Juli war es endlich soweit. Während der ComicCon in San Diego präsentiere IGN die erste Viertelstunde Gameplay des lang erwarteten Action Adventures. Damit einhergehend erfuhren wir, dass unser Boss einst für die „gute“ Seite des Gesetzes einstand. Erfahrt mehr dazu im folgenden Beitrag.

Warhammer 40,000: Darktide um 2 Monate verschoben

Veröffentlicht am 29. Juli



Auch 2022 ist bisher ein Jahr der Spieleverschiebungen. Das martialische Warhammer 40.000 Darktide, Nachfolger zu Vermintide nur mit mehr Nahkampf, wurde verschoben. Entwickler Fatshark gab bekannt, mehr Zeit zur Fertigstellung zu brauchen. Wie es um den First-Person-Action-Shooter steht, lest ihr hier genau nach.

Gerüchte um das nächste Tomb Raider: Befehligen wir mit Lara Croft ein Team aus Grabräubern?

Veröffentlicht am 31. Juli

Microsoft

Neusten Gerüchte um das nächste Tomb Raider Spiel nach, werden wir neben einer erfahrenen, knallharten Lara auch unsere eigene Truppe an Abenteurern befehligen. Wie genau das ablaufen würde, lest ihr hier nach.

Einige gute, einige enttäuschende Nachrichten. Der Juli hat so einige in der Videospielwelt bereitgehalten. Wie immer ist unser Gamers Top Artikel Beitrag nur eine kleine Auswahl der Monats-Geschehnisse. Mit unseren Beiträgen und dank eures regen Interesses konnten wir über 100.000 Community-Mitglieder erreichen!