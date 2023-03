Please enable JavaScript play-rounded-fill



Kurzer Monat, heiße Themen! Die Gamers Top Artikel vom Februar haben euch wieder viel zu bieten. Besonders Filmfans kamen in diesem Monat auf ihre Kosten.

Mit Video & Poster: Disney macht Lust auf die 3. Staffel von The Mandalorian

Veröffentlicht am 2. Februar

Mit einem neuen Trailer und Poster läutete Disney+ den Countdown zur dritten Staffel von The Mandalorian ein. Während das Poster den Mandalorianer in kampferprobter Pose zeigt, geht die Featurette auf die Begeisterung der Fans ein, die Din Djarin und Grogu weltweit erweckt haben. Mittlerweile ist die zweite Episode auf dem Streamingdienst verfügbar. Erfahrt mehr dazu in der folgenden Meldung.

Detailverliebter Nachfolger: Tears of the Kingdom im Vergleich zu Breath of the Wild

Veröffentlicht am 13. Februar

Nachdem ein Nintendo Direct bereits neue Infos zu Legen of Zelda: Tears of the Kingdom enthüllt hatte, schauen Reddit-User nochmal genauer hin. Ihre Beobachtungen zeigen, dass man bei der Entwicklung des Breath of the Wild-Nachfolgers noch mehr Liebe ins Detail gesteckt hat. Seht euch den Vergleich hier an.

Im Team gegen die Kannibalen! Der Multiplayer von Sons of the Forest

Veröffentlicht am 23. Februar

Kurz vor dem Start in den Early Access gab es nochmal gute Neuigkeiten für Sons of the Forest. Das Survival-Game lässt sich nicht nur allein, sondern auch im Koop spielen. Mit einem neuen Trailer kündigte Entwickler Endnight Games das praktische Feature an. Lest mehr dazu hier.

Murder Mystery auf dem bayrischen Land: A Bavarian Tale: Totgeschwiegen

Veröffentlicht am 2. Februar

Das bayrische Land schein idyllisch. Doch hinter dieser Fassade steckt ein bierernstes Thema: Mord. Eigentlich ist der Physikatsberichtersteller Valentin Schmidt aus ganz anderem Grund in dem Dörfchen Wolpertshofen gekommen. Doch ehe er sich versieht, ist er in einen Mord verwickelt, den es nun aufzuklären gilt. Eine spannende Story trifft auf Pen & Paper-Mechaniken und lässt euch die bayrische Provinz von 1866 erleben.

Wieder im Anzug: Michael Keaton tritt wieder als Batman auf

Veröffentlicht am 13. Februar

In den 1990ern brachte Michael Keaton Batman auf die Kinoleinwand. Seitdem sind viele andere Stars in sein Fußstapfen getreten. Doch bald ist Keaton wieder als der dunkle Ritter zu sehen! Wie der Trailer während des diesjährigen Super Bowl enthüllte, spielt er den Batman in einem alternativen Universum in The Flash.

Ein magischer Hype: Hogwarts Legacy sorgt für große Begeisterung

Veröffentlicht am 13. Februar

Das Release-Wochenende bestätigte, was viele schon lange gehofft hatten: Hogwarts Legacy ist ein gewaltiger Erfolg. Sowohl Kritikerstimmen als auch die breite Fanmasse sind absolut begeistert von dem Adventure. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Modder-Community schon aktiv geworden ist und einen Multiplayer zum Spiel anbietet.

Die Anthologie geht in die zweite Runde: Mehr zu Star Wars Visionen

Veröffentlicht am 5. Februar

Der Star Wars-Hype im Februar ist real. So konnte zum einen The Mandalorian die Fans begeistern. Zum andere sorgte auch die Ankündigung der zweiten Staffel von Star Wars Visionen für große Vorfreude. In der neuen Staffel erzählt eine internationale Zusammensetzung verschiedener Animationsstudios neue Geschichten von einer weit, weit entfernten Galaxie. Mehr dazu gibt es hier.

Neuer Meilenstein für It Takes Two!

Veröffentlicht am 6. Februar

Mittlerweile ist das beliebte Koop-Adventure It Takes Two zwei Jahre alt. Doch die Fangemeinde wächst weiter an. Wie groß sie mittlerweile geworden ist, zeigt Entwickler Hazelight Studios in einem neuen Social Media Post. Darin bedankt man sich für die Begeisterung und die Unterstützung innerhalb der Community. Wie viele Kopien sich bis zum Februar diesen Jahres verkauft haben, könnt ihr in der folgenden Meldung nachlesen.

Gameplay im Dorf der Wahnsinnigen: Neues von Resident Evil 4

Veröffentlicht am 6. Februar

Anfang Februar gab es neues Gameplay-Material zu Resident Evil 4 zu sehen. Nach ungefähr drei Stunden Spielzeit hat man Ashley, die Tochter des US-Präsidenten bereits gerettet. Nun muss sie aus dem schaurigen Dorf der Kultisten gebracht werden. Was einfach klingt, ist allerdings mit einigen Komplikationen verbunden. Doch schaut am besten mal selbst nach.

Keine Mumie mehr! Das Remake von Pharao: A New Era ist jetzt erhältlich

Veröffentlicht am 15. Februar

Eines der beliebtesten Aufbauspiele hat seinen Weg zurück auf die Bildschirme gefunden. Pharao: A New Era ist seit Mitte Februar auf Steam erhältlich. Das Basisspiel kommt zusammen mit der Erweiterung Königin des Nils: Kleopatra daher und bietet eine Kampagne mit 50 Missionen, die für über 100 Stunden Spielspaß sorgt. Hinzu kommt ein Sandbox-Modus, mit dem ihr eine ägyptische Metropole ganz nach euren Wünschen errichten könnt.

Mit den Gamers Top Artikeln des Monats Februar 2023 konnten wir insgesamt 153.687 Fans erreichen! Vielen Dank für euer Interesse! Was euch im ersten Monat des neuen Jahres bewegt hat, könnt ihr hier nochmal nachlesen.