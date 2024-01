Raus mit dem Alten und rein mit dem Neuen! Wir verabschieden uns vom Jahr 2023 und werfen nochmal einen Blick auf die Gamers Top Artikel des Monats Dezember 2023. Diesmal haben wir mehrfache Belegungen mit The Day Before und GTA VI!

MckyTv mutmaßt über GTA VI Veröffentlichungszeitraum

Veröffentlicht am 7. Dezember

MckyTv gehört zu Deutschlands größten GTA Online Streamern. Auch er hat natürlich lange auf den GTA VI-Trailer gewartet und sich diesen am Veröffentlichungstag mehrfach angesehen. Zusammen mit seiner Community hat er über den Release-Zeitraum des Spiels gerätselt. Der Streamer vermutet eine Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte von 2025. Lest mehr dazu in der originalen Meldung.

Auf ein neues! Skull & Bones hat wieder ein Release-Datum

Veröffentlicht am 9. Dezember

Könnte das Auf und Ab endlich zu einem Ende kommen? Ubisoft hat Anfang Dezember ein neues Release-Datum für Skull & Bones veröffentlicht. Ob es sich dabei wirklich um den finalen Termin handelt, lässt sich allerdings noch nicht sagen. Fans haben mittlerweile oft genug eine Verschiebung in letzter Minute erlebt. Findet hier mehr heraus.

Shurjoka und KuchenTv lassen die Fetzen fliegen

Veröffentlicht am 12. Dezember

Seit Monaten herrscht böses Blut zwischen den beiden Streamern Shurjoka und KuchenTv. Der Punkt zum Aussprechen und Versöhnen scheint schon längst überschritten. Die Auseinandersetzungen zwischen den beiden ist mittlerweile so weit gegangen, dass KuchenTv sogar auf Twitch gesperrt worden ist. Was passiert ist, fassen wir euch in der entsprechenden Meldung zusammen.

The Day Before: Fntastic schließt die Pforten

Veröffentlicht am 12. Dezember

Eigentlich hatte The Day Before großes Potenzial, doch beim Release stellte sich die bittere Wahrheit heraus. Fntastic hatte das Survival-MMO falsch beworben. Das sorgte bei der Community zurecht für Entrüstung. Es hagelte Kritik und Rückerstattungen, die wohl dem kleinen Entwicklerstudio das Genick brachen. Deshalb schließt schließt das Fntastic jetzt. Lest mehr dazu hier.

Pioneers of Pagonia: Early Access hat begonnen

Veröffentlicht am 14. Dezember

Aufbausimulation in den Bergen erwartet euch in Pioneers of Pagonia. Mitte Dezember ging der Titel von Envision Entertainment in den Steam Early Access. Ein besonderes Highlight des Titels ist der umfangreiche Kartengenerator, der euch große Freiheiten in der eigenen Spielgestaltung gibt. In der entsprechenden Meldung gehen wir auf die Feinheiten des „Siedler“-Konkurrenten ein.

Großer Hype um GTA VI

Veröffentlicht am 13. Dezember

Die Gaming-Welt ist im GTA VI-Fieber! Nach der verfrühten Veröffentlichung des Trailers gab es einen großen Hype um den anderthalbminütigen Clip. So wurde der Trailer bereits am ersten Tag über 93 Millionen Mal und in der ersten Woche 142 Millionen Mal aufgerufen. Weitere Zahlen und Kommentare dazu findet ihr hier.

Nie wieder! Papaplatte über 7 vs Wild

Veröffentlicht am 14. Dezember

Der Streamer Papaplatte war in der aktuellen Staffel von 7 vs Wild zu sehen. Während seinem Stream sprach er über möglichst vage über seine Erfahrungen und gab an, dass er an der Show nicht mehr teilnehmen werde. Die Erfahrungen in dem Format seien zu anstrengend gewesen. Lest mehr dazu in der Meldung.

Baldur’s Gate 3 kommt nicht in den Game Pass

Veröffentlicht am 19. Dezember

Quelle: Larian Studios

Nachdem Xbox-Gamer lange auf den Release von Baldur’s Gate 3 gewartet hatten, stellte sich die Frage, ob der gefeierte Fantasy-Titel auch in den Game Pass komme. In einem Interview gab Larian-Chef Swen Vincke an, dass dem nicht so sein wird. Ein so umfangreiches Spiel und die jahrelange Entwicklungsarbeit sollen entsprechend entlohnt werden. Mehr dazu haben wir in dieser Meldung für euch.

Bobby Kotick: Wenn niemand ihn vermissen wird

Veröffentlicht am 21. Dezember

Spätestens seit den Skandalen um Belästigung am Arbeitsplatz galt Bobby Kotick als umstrittener Chef von Blizzard. Auch in folgenden Statements, in denen er mehrfach seine Unwissenheit beteuerte und sich selbst als Opfer darstellte, verbesserten sein Image nicht. Ende Dezember räumte Kotick endgültig seinen Posten. Schmerzlich vermissen wird ihn wohl kaum jemand. Hier gibt’s mehr dazu.

The Day Before: Server werden bald abgeschaltet

Veröffentlicht am 22. Dezember

Mit den schlechten Nachrichten um The Day Before war es nicht gerade leicht in Weihnachtsstimmung zu kommen. Das dürfte wohl auch für das Entwicklerteam gegolten haben. Nach der Meldung um die Schließung des Studios bestätigte man schließlich auch, wann die Server des Spiels offline gehen werden. In dem entsprechenden Artikel findet ihr alle Infos dazu.

Dreiste Abzocke um Steamkeys von The Day Before

Veröffentlicht am 25. Dezember

Mit knapp 40 Euro war der Gaming-Flop The Day Before schon nicht gerade billig. Doch Reseller scheinen den negativen Hype um den Shooter zu nutzen, um noch das ein oder andere Geschäft zu machen. So wurden Steamkeys von bis zu 200 US-Dollarn zum Verkauf angeboten – und das obwohl der Titel auf der Plattform selbst gar nicht mehr verfügbar war. Alle Details dazu findet ihr hier.

Das waren unsere Gamers Top Artikel des Monats Dezember 2023! Wir danken euch für das Interesse in den vergangenen 12 Monaten und freuen uns auf ein weiteres Jahr mit euch! In der folgenden Übersicht findet ihr weitere Top Artikel des Monats.