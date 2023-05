Please enable JavaScript play-rounded-fill



Eine bunte Mischung verschiedener Games erschienen im vergangenen April für Konsolen und PC. Doch auch neben den Veröffentlichungen gab es eine Menge zu berichten! Was euch am meisten interessiert hat, fassen wir in den Gamers Top Artikeln des Monats April zusammen.

Wahnsinns-Release! Sherlock Holmes The Awakened ist da!

Veröffentlicht am 11. April

Das ukrainische Entwicklerstudio hat trotz der Einschränkungen des russischen Angriffskriegs Sherlock Holmes The Awakened veröffentlicht. Das schaurige Detektiv-Adventure kombiniert Sir Arthur Conan Doyles Geschichte mit Lovecrafts Erzählung von Cthulhu. Alles Wissenswerte zum Release fassen wir euch hier zusammen.

Umfassende Infos zu Final Fantasy XVI im State of Play

Veröffentlicht am 12. April

Zur Mitte des Monats hatte PlayStation einen State of Play angekündigt, der sich gänzlich auf Final Fantasy XVI fokussierte. Im Fokus standen die sieben Domini und die übermenschlichen Kräfte, die ihnen die Esper verleihen. Die Ankündigung des Streams sowie unsere Zusammenfassung haben wir euch entsprechend verlinkt.

Rekorde über Rekorde: Der Super Mario Bros. Film räumt ab!

Veröffentlicht am 14. April

Schon die Vorfreude auf den Super Mario Bros. Film war riesig gewesen. Dass der entsprechende Ansturm in die Kinos ebenfalls gigantisch ausfiel, ist also nicht verwunderlich. Der Film knackte gleich zwei Rekorde und verdeutlicht einmal mehr die Begeisterung über das Nintendo-Aushängeschild. Details findet ihr in der entsprechenden Meldung.

Von der Schule aufs Sportfeld mit Harry Potter: Quidditch Champions

Veröffentlicht am 18. April

Auch wenn Hogwarts Legacy die Massen begeisterte, gibt es doch einen Wehmutstropfen: Das Quidditchspielen ist in dem gefeierten Adventure nicht möglich. Doch Warner Bros. Games verschaffen der Fangemeinde mit einem zusätzlichen Game Abhilfe. Was es mit Harry Potter: Quidditch Champions auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Der dramatische Release des Horizon Forbidden West DLC

Veröffentlicht am 20. April

Ende April veröffentlichten Guerrilla und PlayStation den DLC von Horizon Forbidden West. Burning Shores setzt nach der Haupthandlung des Hauptspiels ein und entführt Aloy in ein neues Klangebiet des Tenakth. Den Launch-Trailer haben wir im folgenden Beitrag für euch. Einige „Fans“ waren jedoch mit einigen Entscheidungen des Spiels nicht einverstanden. Was das Drama ausgelöst hat, erfahrt ihr hier.

So echt, dass es Kritik hagelt: Die Geschichte von Unrecord

Veröffentlicht am 21. April

Das französische Indie-Studio DRAMA arbeitet mit Feuereifer an seinem Erstlingswerk und hat bereits einige Gameplay-Clips veröffentlicht. Soweit, so normal. Allerdings ist das Gameplay des Shooters Unrecord so realistisch gestaltet, dass von verschiedenen Seiten Fake-Vorwürfe laut geworden sind. Wie sich die Entwickler dagegen zur Wehr setzen, erfahrt ihr in der entsprechenden Meldung.

Star Wars Jedi: Survivor – Eine Fortsetzung im Platzmangel

Veröffentlicht am 24. April

Aktuell sind die Entwickler von Star Wars Jedi: Survivor wahrscheinlich noch mit Bugfixes beschäftigt. Vor dem Release sahen sich die Fans allerdings noch mit einem anderen Problem konfrontiert: dem Speicherplatz. Wegen der schieren Größe des Spiels mussten auch Besitzer der physischen Edition eine gewisse Datenmenge herunterladen. Mehr dazu findet ihr hier.

Veröffentlicht am 25. April

Seitdem die Fans wissen, dass Henry Cavill nach der dritten Staffel von The Witcher nicht mehr den Geralt von Riva verkörpert, sind sie – gelinde gesagt – empört. Dem Ärger über das Aus machen sie sich bei jeder Gelegenheit Luft. So auch bei der Veröffentlichung eines neuen Posters, das anlässlich der dritten Staffel veröffentlicht worden ist. Mehr dazu gibt’s hier.

Dead Island 2: Ein langersehntes Game wird zum Erfolg

Veröffentlicht am 25. April

Dead Island 2 war wohl das Sorgenkind von Publisher Deep Silver gewesen. Doch scheinen sich die vielen grauen Haare der Verantwortlichen ausgezahlt zu haben. Denn nicht mal eine Woche nach Release hat sich das wahnwitzige Game bereits eine Million Mal verkauft. Weitere Zahlen haben wir hier für euch.

Fanservice a la Mark Hamill im Trailer zu Star Wars Jedi: Survivor

Veröffentlicht am 28. April

Zum Launch von Star Wars Jedi: Survivor hat sich EA einen besonderen Fanservice einfallen lassen. Die Franchise-Legende Mark Hamill erteilt in einem TV-Spot dem Cal Kestis-Schauspieler einige Lektionen im schauspielerischen Umgang mit der Macht. Dass sich die beiden dabei nicht allzu ernst nehmen, macht das ganze noch schöner. Den Clip könnt ihr euch hier ansehen.

Danke eurem großen Interesse konnten wir stolze 59.077 Community-Mitglieder erreichen. Vielen Dank für eure Begeisterung und den Austausch unter unseren Meldungen. Die Gamers Top Artikel des Monats März 2023 findet ihr hier.