Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Konami

Mai-Regen bringt angeblich Segen… was dann wohl die Gamers Top Artikel des Monats Mai 2023 für uns bereit halten? Werfen wir doch mal einen Blick rein!

Assassin’s Creed Mirage in der Gerüchteküche

Veröffentlicht am 2. Mai

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Ubisoft

Mittlerweile kennen wir zwar das Release-Datum von Assassin’s Creed Mirage. Doch im Mai gehörte es noch zu einem gut gehüteten Geheimnis von Ubisoft. Ein Mitarbeiter von GameStop wollte das Datum angeblich kennen und gab den August als Veröffentlichungsmonat an.

Schnelle Autos & packende Bilder: Der Trailer zum Gran Turismo-Film

Veröffentlicht am 4. Mai

Mit seinem kreativen Powerhouse von Cast und Crew konnte der Gran Turismo-Film bereits im Vorfeld von sich reden machen. Doch auch auch der Trailer weiß bereits zu überzeugen. Mit vor Kraft protzenden Maschinen und schnellen Schnitten haben wir schon jetzt Lust auf mehr. Wer alles im Film beteiligt ist, erfahrt ihr hier.

Nach großer Redfall-Pleite: Phil Spencer entschuldigt sich

Veröffentlicht am 6. Mai

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Bethesda

Nach dem desaströsen Release von Redfall ging es schnell an die Schadensbeseitigung. Auch Xbox-Chef Phil Spencer musste ran und ging während eines Interviews auf einige gemachte Fehler ein. Dabei gab er ebenfalls zu verstehen, dass die Management-Ebene nicht gänzlich unschuldig an dem Desaster um den Multiplayer-Shooter sei. Lest mehr dazu in der entsprechenden Meldung.

Was hecken denn Sony und Konami da aus?

Veröffentlicht am 7. Mai

Die Gerüchteküche brodelt. Während Sony und Xbox vor den Augen aller ihr Kräftemessen weitertreiben, soll die PlayStation-Mutter im Hintergrund angeblich wieder neue Fäden spinnen. So soll man sich in Verhandlungen mit Konami befinden und einige Exklusivdeals unterzeichnet haben. Alles Wichtige dazu erfahrt ihr hier.

Ganz schön reif! Die Alterseinstufung von Starfield

Veröffentlicht am 9. Mai

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Bethesda

Vulgäre Sprache und anzügliche Themen – Starfield scheint nichts für die jüngeren Gamer zu sein. Das entscheidet zumindest die amerikanische ESRB und erklärt, das Space-Adventure dürfe man erst ab einem Alter von 17 Jahren spielen. Lest mehr dazu hier.

Große Fehlerbehebung bei Star Wars Jedi: Survivor

Veröffentlicht am 9. Mai

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: EA

Auch wenn Star Wars Jedi: Survivor an sich kein schlechtes Game ist, versaute wohl die mangelnde Performance vielen Fans die Freude am Zocken. Gute zwei Wochen nach Release präsentierte EA das erste Update, welches die größten Probleme beheben sollte. Allerdings erschien dieses zunächst nur für Konsolen.

Park Beyond & die Zugänge zur kostenlosen Beta

Veröffentlicht am 10. Mai

Bandai Namco

Mitte Juni ist Park Beyond für PC und Konsolen erschienen. Wer schon vorab das Management eines Freizeitparks übernehmen wollte, kam mit der kostenlosen Beta auf seine Kosten. Was genau euch bei dem Aufbaugame von Bandai Namco erwartet, verraten wir euch in der entsprechenden Meldung.

Belohnungen fürs Prügeln: Der Battlepass von Diablo IV

Veröffentlicht am 12. Mai

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Blizzard

In einem Entwicklerupdate stellte man den Battlepass von Diablo IV. Dieser sieht neben einer kostenlosen Variante zwei Versionen zum Bezahlen vor. Immerhin bestätigt man, dass man keine Pay2Win-Mechaniken einbauen wolle. Wie genau der Pass aufgebaut ist, erfahrt ihr in der entsprechenden Meldung.

Hogwarts Legacy: Switch-Gamer müssen noch länger auf die Magie warten

Veröffentlicht am 15. Mai

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Warner Bros. Games

Hogwarts Legacy-Fans sind im laufe des langwierigen Release-Prozesses vor allem in einem gut geworden: dem Warten. Switch-BesitzerInnen müssten nach der letzten Info von Avalanche und Warner Bros. wahre Profis darin sein. Denn statt im Sommer erscheint Hogwarts Legacy erst im Herbst für die Hybridkonsole von Nintendo. Wann genau erfahrt ihr hier.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater – Die Rückkehr eines Klassikers

Veröffentlicht am 26. Mai

Im Rahmen des PlayStation Showcase hatte Konami Metal Gear Solid Δ: Snake Eater angekündigt. Das Remake des dritten Teils der neuen Reihe soll zwar einige Neuerungen bringen, doch bleibt die Handlung um den legendären Helden Naked Snake weiterhin unverändert. In einer weiteren Meldung gehen wir auf die Ursprünge der Namensgebung ein.

Das waren unsere Gamers Top Artikel des Monats Mai 2023! Schon bald präsentieren wir euch die heißesten Meldungen des Juni! Wer einen Blick auf die Highlights vom April werfen möchte, kann einfach hier vorbeischauen.