Weihnachten steht kurz vor der Tür! Umso besser wenn wir euch mit den Gamers Top Artikeln des Monats November 2022 beschenken! Was euch in diesem kalten Spätherbstmonat interessiert hat, verraten wir euch jetzt.

Hogwarts Legacy zeigt eine Dreiviertelstunde Magie!

Veröffentlicht am 14. November

Im ersten großen Gameplay-Livestream von Hogwarts Legacy unternahmen Avalanche Software und Warner Bros. Games einen tiefen Deep Dive ins Game. So kamen sie auf den Character-Designer, das User Interface und die verschiedenen Locations von Hogwarts zu sprechen.

The Callisto Protocol präsentiert den Horror im Launch-Trailer

Veröffentlicht am 19. November

Zwei Wochen bevor The Callisto Protocol in den Release startete, präsentierte uns Entwickler Striking Distance Studios den Launch-Trailer. Bereits zu diesem Zeitpunkt betonte Macher Glenn Schofield, dass es sich bei diesem Titel vor allem um ein atmosphärisches Game handle. Das schienen einige beim Release vergessen zu haben.

Far Cry 6: Ubisoft macht auf eine neue Erweiterung aufmerksam

Veröffentlicht am 26. November

Zwar gibt es schon drei DLCs zu Far Cry 6, doch setzt sich keiner von diesen mit Dani Rojas auseinander. Diese Leere füllt Ubisoft mit der Ankündigung von Lost Between Worlds. In dieser kommenden Erweiterung betritt Dani eine verzerrte Version von Yara und lernt eine außerirdische Intelligenz kennen.

Sifu kämpft sich auf die Nintendo Switch

Veröffentlicht am 8. November

Nachdem bereits PC- und PlayStation-Gamer in den Geschmack von Kongfu gekommen waren, durften nun auch endlich BesitzerInnen einer Nintendo Switch nachziehen. Seit Anfang November ist Sifu für die Hybridkonsole erhältlich und verspricht auch hier großes Martial-Arts-Kino.

Need for Speed Unbound kämpfte mit Leak-Problemen

Veröffentlicht am 28. November

Kurz vor dem Release von Need for Speed Unbound hatten es EA und Criterion mit einer Leak-Welle zu tun. Irgendein Händler hatte die Disc-Version des Racing-Games frühzeitig angeboten, weshalb vier Tage vor Release schon zahlreiche in-Game-Clips und Bilder das Internet fluteten. Dazu lest ihr mehr hier.

Team Ninja & die Kontextprobleme

Veröffentlicht am 21. November

Während einer Präsentation kam Team Ninja auf das Thema Reboots zu sprechen. Dabei wurden Bilder von Ninja Gaiden und Dead or Alive gezeigt. Wie wir unterlagen auch viele andere Seiten dem Trugschluss, dass der Entwickler damit ein Reboot der Franchises bestätigt hatte. Wie eine spätere Richtigstellung ergab, war dem leider nicht so.

Dead Island 2 kommt aus dem Verschieben nicht mehr raus

Veröffentlicht am 17. November

Dambuster Studio und Deep Silver wissen, wie man es spannend hält. Eigentlich hätte Dead Island 2 im Februar 2023 erscheinen sollen. Doch im November mussten Entwickler und Publisher von diesem Datum Abstand nehmen. Stattdessen soll das Zombie-Gore-Erlebnis am 28. April erscheinen. Immerhin wurden Fans für die Geduld mit einem neuen Showcase belohnt.

Return to Monkey Island

Veröffentlicht am 2. November

Zunächst war das urkomische Point-and-Click-Adventure Return to Monkey Island nur für PC und Nintendo Switch erschienen. Doch Devolver Digital und Terrible Toybox konnten im November auch PS5- und Xbox Series-BesitzerInnen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Die Edition für die beiden Konsolen erschien am 8. November zusammen mit einer deutschen Synchro.

The Witcher präsentiert Teaser zur kommenden Serie

Veröffentlicht am 13. November

Netflix lädt euch auf eine spannende Geschichtsstunde im Witcher-Universum ein. The Witcher: Bloodlines erscheint am 25. Dezember und erklärt, wie es zur Sphärenkonjunktion kam, welche die Welt so formte, wie sie heute ist. Einen ersten Teaser präsentierte man schon im November.

Die Pokémon Editionen Karmesin & Purpur zeigen Dophan mal anders

Veröffentlicht am 8. November

In den Pokémon Edition Karmesin und Purpur dreht sich alles um das Thema Zeit. Dies wird nicht zuletzt an der steinzeitlichen und futuristischen Form des Pokémon Dophan deutlich, die Fans im Trailer erblicken konnten. Neben diesen beiden neuen Formen standen auch die sogenannten Tera-Raids im Fokus.

Mit unseren Gamers Top Artikeln des Monats November 2022 haben wir insgesamt 146.602 Personen erreicht! Wir danken unserer tollen Community für dieses Interesse! Was euch im Oktober interessiert hat, findet ihr hier heraus!