Das Gaming-Jahr 2024 neigt sich seinem Ende entgegen und wir schauen zurück auf die Titel, die uns in den vergangenen 12 Monaten begeistert haben. In der folgenden Zusammenfassung geben wir euch eine Übersicht zu den Hochs dieses Jahres.

Indies liefern ab

Nachdem uns die vergangenen Jahre heißgeliebte Indie-Hits wie Stray oder Cult of the Lamb geliefert haben, hielt auch das Gaming-Jahr 2024 einige Indie-Perlen für uns bereit. So startete das Jahr bereits im Januar mit einem ordentlichen Knall. Das deutsche Entwicklerstudio Keen Games präsentierte und nämlich den Fantasy-Survival-Hit Enshrouded. Bereits vier Tage nach Release hatten sich über eine Million Spieler in den Nebel gestürzt. Im August war die Zahl auf drei Millionen angewachsen. Darauf folgte im November die Veröffentlichung des bislang größten Updates. Wir sind gespannt, was das kommende Jahr für den Titel bereithält.

Nur wenige danach ging es schon explosionsartig weiter mit Palworld von Pocket Pair. Bereits nach drei Tagen hatten sich über vier Millionen Spieler auf den Titel gestürzt. Auch wenn er Survival- und Crafting-Mechaniken mit einer guten Prise Action präsentiert, drängt sich ein Vergleich zu Pokémon geradezu auf. So wundert es nicht, dass sich Nintendo spätestens nach einem Pokémon-Mod einschaltete und sich nun im Rechtsstreit mit Pocket Pair befindet.

Auch wenn der Hype recht schnell nachgelassen hat, müssen wir unseren Hut vor dem gewaltigen Erfolg des Titels ziehen.

Große Erfolge und Kontroversen

Ein weiterer großer Hit des Gaming-Jahres 2024 ist das Action Adventure Stellar Blade. Der Titel sorgte allerdings nicht nur wegen seine Gameplay-Mechaniken und beeindruckender Grafik für Aufruhr. Vor allem die Darstellung der Hauptfigur Eve sowie der dazugehörigen Kleiderwahl sorgte für großes Aufsehen in der Gaming-Community.

Als allerdings im Westen eine leicht veränderte Version mit etwas weniger freizügigen Einblicken auf die Androidin veröffentlicht wurde, gab es einen großen Aufschrei mit #FreeStellarBlade. Trotz der Debatte um die Freizügigkeit von Eve bleibt das Game nach wie vor ein Erfolg. Was die Zukunft bereithält, hat ShiftUp ebenfalls verraten.

Auch das ukrainische Entwicklerstudio GSC Game World setzte im Gaming-Jahr 2024 mit der Veröffentlichung von STALKER 2: Heart of Chornobyl einen wichtigen Meilenstein. Nach jahrelangen Verzögerungen, Hackerangriffen und dem noch immer tobenden Krieg, veröffentlichte das Studio im Herbst den lang ersehnten Surival-Titel.

Allerdings sorgte der Release aufgrund der zahlreichen Bugs im Spiel für großen Frust innerhalb der Gaming-Community. Einen ersten Rutsch an Verbesserungen hat GSC Game World immerhin schon veröffentlicht.

In diesem Abschnitt wollen wir auch nicht den gewaltigen Erfolg von Black Myth: Wukonng vergessen. Das chinesische Entwicklerstudio Game Science hatte im Sommer das kampflastige Action Adventure veröffentlicht und für große Begeisterung gesorgt. Kein Wunder, dass es zu den Nominierten des Titels „Spiel des Jahres“ gehörte. Der Preis ging allerdings an Astro Bot, was für Unmut des Studios sorgte.

Das war allerdings nicht die einzige Kontroverse um den eigentlich beliebten Titel.

Wer das Game streamen wollte, bekam vom Entwicklerstudio selbst Streaming-Guidelines zugesandt, die in „Do’s“ und „Don’t’s“ unterteilt waren. Unter dem Reiter für die erlaubten „Do’s“ fand sich lediglich der Hinweis, dass man das Spiel genießen solle. Die Liste der unerlaubten „Don’t’s“ viel allerdings etwas länger aus. So durften gewisse Themen, die eine „feministische Propaganda“, „COVID-19“ oder allgemein negative Diskussionen aufbringende Thematiken während des Streamings nicht besprochen werden. Wie The Direct erklärt, ist dies nicht der erste Fall von Guidelines eines chinesischen Entwicklerstudios.

Die Rückkehr der Klassiker

Nachdem wir über die Neuheiten des Gaming-Jahres 2024 gesprochen haben, müssen wir auch über die Franchises sprechen, die in diesem Jahr wiederbelebt worden sind.

So erhielt das Cacpom-Franchise „Dragon’s Dogma“ mit Dragon’s Dogma 2 frischen Wind und konnte die geduldig wartende Community mit seinen RPG- und Combat-Elementen begeistern. Ebenso begeistert reagierte die Gaming-Community auf Final Fantasy VII: Rebirth, das zu Beginn des Jahres für freudige Reaktionen sorgte. Kein Wunder, dass der Titel auch bei den Game Awards abräumen konnte.

Zu guter Letzt stellte auch der Release von Indiana Jones und der Große Kreis eine freudige Überraschung im Gaming-Jahr 2024 dar. Nachdem Bethesda mit den letzten Veröffentlichungen nicht ganz ins Schwarze getroffen hatte, ließen sich die Gaming-Herzen mit dem neuen Adventure zurückgewinnen. Das könnte auch daran liegen, dass das Microsoft-Studio „nur“ als Publisher fungierte und die Entwicklung bei MachineGames gelegen hatte.

Das waren unsere Hochs des Gaming-Jahres 2024. Welche Titel haben euch in diesem Jahr begeistert? Welche haben euch missfallen? Welche Flops uns in diesem Jahr begleitet haben, verraten wir euch in der folgenden Meldung.